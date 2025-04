Bruno Laux Deputada gaúcha assume comando da Comissão da Mulher na UNALE

Por Bruno Laux | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A deputada estadual Eliana Bayer (Republicanos) assumirá a presidência da Comissão da Mulher da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. (Foto: Divulgação/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Comando gaúcho

A deputada estadual Eliana Bayer (Republicanos) assumirá a presidência da Comissão da Mulher da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Criado em 2013, o colegiado visa promover o fortalecimento da presença e da participação feminina na política nacional através da apresentação de projetos e da articulação de políticas públicas em prol das mulheres brasileiras, com foco em temas como a igualdade de gênero, combate à violência contra a mulher e saúde feminina. À frente do novo cargo, a parlamentar gaúcha pretende contribuir com uma atuação sensível, técnica e comprometida com resultados concretos, dando atenção especial ao avanço de pautas que “promovam dignidade, segurança, saúde, valorização e oportunidades”.

Combate à intolerância

Frente a uma série de denúncias apresentadas durante uma audiência pública em Santa Cruz do Sul, no início de abril, a deputada Luciana Genro (PSOL) encaminhou um ofício ao governador Eduardo Leite reiterando a urgência da criação de uma Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância no município. Lideranças religiosas e representantes do povo de axé de Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, Venâncio Aires e da própria cidade relataram ameaças à integridade física de pais e mães de santo, bem como o despreparo e a falta de conhecimento de agentes fiscalizadores que supostamente interrompem e/ou impedem celebrações legítimas. Para Luciana, a crescente ocorrência de crimes motivados por intolerância religiosa na região, somada à ausência de uma estrutura especializada para acolher e proteger praticantes de religiões de matriz africana, compromete de forma alarmante a segurança dessas pessoas e o seu direito fundamental à liberdade de crença.

Gasto equivocado

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) protocolou na Comissão de Finanças da Assembleia gaúcha um pedido de convocação da secretária estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans. O parlamentar deseja explicações do Executivo sobre a contratação do filósofo Leandro Karnal – por R$80 mil – para uma palestra de uma hora de duração em evento de acolhimento a profissionais temporários do governo. Ainda que reconhecendo o valor como “ínfimo” em relação ao orçamento do Estado, Lorenzoni destaca que, quando comparado com a necessidade das pessoas e, principalmente, com um conceito de gestão, é algo absolutamente “equivocado”. “Eu quero dizer que um professor, que recebe o piso do magistério no governo do Estado que diz que a educação é sua prioridade, vai precisar trabalhar 17 meses da sua vida. Ou 2.720 horas, para receber o que Karnal receberá em apenas uma hora”, exemplifica o deputado.

Mérito Farroupilha

O arcebispo metropolitano Dom Jaime Cardeal Spengler recebeu nesta quarta-feira, da Assembleia Legislativa, a Medalha do Mérito Farroupilha, proposta pelo deputado Jeferson Fernandes (PT). Ao entregar a honraria, o parlamentar destacou que a homenagem reconhece uma das mais expressivas autoridades religiosas do país e da América Latina, a qual se dedica a temas que precisam ser tratados com seriedade, como a proteção socioambiental e o cuidado com as pessoas. “Dom Jaime trata de temas bastante espinhosos no momento que estamos vivendo, são ligados ao respeito à liberdade religiosa, respeito às mulheres, ao direito a qualquer orientação sexual. Ele faz parte de uma igreja que se abre a novos entendimentos”, pontuou o petista.

Turismo doméstico

Visando contribuir com o fomento ao turismo em destinos nacionais, o deputado Duda Ramos (MDB-RR) apresentou um projeto de lei que prevê a dedução no Imposto de Renda, de 2026 até 2031, dos gastos com passagens e hospedagem no Brasil. Limitado a R$ 3,5 mil por contribuinte ou dependente, o abatimento visa auxiliar no crescimento do setor turístico do país, amplamente afetado pelas restrições impostas durante a pandemia da COVID-19. Antes de seguir para a CCJ, a medida aguarda validação da Comissão de Finanças. “A dedução fiscal tem o potencial de gerar um círculo virtuoso. Ao reduzir o custo efetivo das viagens nacionais para os contribuintes, estimula-se o turismo doméstico”, destaca Duda.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/deputada-gaucha-assume-comando-da-comissao-da-mulher-na-unale/

Deputada gaúcha assume comando da Comissão da Mulher na UNALE

2025-04-10