Bruno Laux Deputado federal reconhece ter exagerado ao desejar morte de Lula; PT leva caso à PGR

Por Bruno Laux | 10 de abril de 2025

O PT decidiu mover uma representação na Procuradoria-Geral da República para investigar o deputado Gilvan da Federal (PL-ES). (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Apologia ao homicídio

O PT decidiu mover uma representação na Procuradoria-Geral da República para investigar o deputado Gilvan da Federal (PL-ES), que afirmou na Câmara desejar que o presidente Lula “morra”. Para a legenda, a declaração extrapola qualquer crítica política legítima, uma vez que “incita, endossa ou faz apologia” da prática do homicídio do líder do Executivo federal.

Fogo amigo

A fala de Gilvan da Federal (PL-ES) sobre a morte de Lula recebeu críticas até mesmo do correligionário do deputado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou reprovar a declaração. Para o filho de Jair Bolsonaro, a manifestação foi “absurda” e não representa a postura “que se espera de um parlamentar”.

Exagero reconhecido

Frente às repercussões no entorno de sua declaração, Gilvan da Federal afirmou nesta quarta-feira que “exagerou” quando desejou a morte de Lula. Ao reconhecer o excesso, o deputado pontuou que não deseja a morte de qualquer pessoa, mas que “continua entendendo” que o presidente deveria estar preso para “pagar pelos seus crimes”.

Troca de comando

Diante do pedido de demissão de Juscelino Filho, o presidente Lula deve oficializar a troca de comando do Ministério das Comunicações assim que retornar da viagem a Honduras. A expectativa é de que o correligionário e conterrâneo do ministro desligado, Pedro Lucas Fernandes, líder do União Brasil na Câmara, assuma a pasta federal.

Mudanças à vista

Auxiliares do entorno de Lula acreditam que o tumulto gerado em meio à saída de Juscelino Filho da Esplanada deve cooperar para o andamento da reforma ministerial sinalizada pelo presidente. O líder do Planalto terá reuniões com lideranças partidárias e da cúpula do Congresso nos próximos dias, com quem deve dialogar sobre eventuais alterações no quadro ministerial.

Sem precipitações

Apesar das expectativas nos bastidores de Brasília, Lula fez questão de acalmar em público os rumores sobre o desenrolar de mudanças mais amplas na Esplanada. Em uma entrevista nesta quarta-feira com jornalistas em Tegucigalpa, capital hondurenha, o presidente brasileiro destacou que a saída de Juscelino Filho “não precipita” qualquer plano relacionado à reforma ministerial.

Segurança feminina

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que concede porte temporário de arma de fogo para mulheres maiores de 18 anos sob medida protetiva de urgência. Enviada para análise da Comissão de Segurança Pública, a proposta busca garantir mais defesa para vítimas em situação considerada de risco extremo.

Discussão postergada

A CCJ do Senado decidiu adiar nesta quarta-feira a votação da PEC que acaba com a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes, a pedido do relator do texto, senador Marcelo Castro (MDB-PI). O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a prorrogação servirá para que a relatoria aprimore a matéria, a qual afirma que retornará à pauta da comissão.

Comunicação restrita

Avançou na Comissão de Segurança Pública da Câmara a proposta que torna crime o uso de celulares em estabelecimentos prisionais ou de internação. A matéria, que aguarda parecer da CCJ, prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa para a prática, com agravante nos casos em que o equipamento for usado para realização de crime ou para comunicação com organização criminosa.

Mitigação climática

O Ministério do Meio Ambiente lançou nesta quarta-feira um processo de consulta pública para a Estratégia Nacional de Mitigação do Plano do Clima. A iniciativa elabora um conjunto de medidas com o objetivo de garantir que o Brasil alcance suas metas nacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2035, com foco em realizar a transição para uma economia com emissão líquida zero de gases de efeito estufa até 2050.

Saúde mental

Validado pela Câmara, segue para tramitação no Senado o projeto do deputado André Janones (Avante-MG) que cria um programa de saúde mental voltado à população idosa. As ações previstas na iniciativa abrangem também os cuidadores deste público, com a realização de campanhas de conscientização e capacitação para profissionais de saúde, profissionais de assistência social e familiares.

Ponte restabelecida

O governador Eduardo Leite viaja ao Vale do Taquari nesta quinta-feira para a inauguração da nova ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. A estrutura, projetada para oferecer maior resiliência a eventos climáticos, possui 172 metros de extensão e substitui a travessia destruída durante as enchentes de 2024.

Biometano gaúcho

O Executivo gaúcho entregou nesta quarta-feira a Licença de Operação para a primeira planta de produção de biometano em grande escala no RS a partir de resíduos sólidos urbanos. O empreendimento, que contará com investimento de cerca de R$ 140 milhões, vai operar no Complexo Tecnológico da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos, em Minas do Leão, com capacidade de geração diária de 66 mil metros cúbicos de gás natural.

Startups na Capital

Entrou na pauta de discussões da Câmara de Porto Alegre o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Inovador e estabelece medidas para atrair e fomentar startups na Capital. Articulado pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT), o texto determina uma série de incentivos fiscais, incluindo a redução de até 60% do ISSQN por até cinco anos e a isenção do IPTU para imóveis utilizados exclusivamente por empresas do tipo durante os primeiros três anos de operação.

Moradia social

A Câmara Municipal começou a analisar a proposta que autoriza o Executivo de Porto Alegre a alienar imóvel à Cooperativa Habitacional Trabalhadores do Lami, na Zona Sul da Capital, para fins de construção de moradias de interesse social. A medida é necessária para o andamento do empreendimento conjunto entre a prefeitura, o governo estadual e a COOPLAMI, destinado ao atendimento das famílias oriundas da ação de despejo da “Comunidade Atílio Superti”.

