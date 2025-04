Colunistas Na Assembleia Legislativa, homenagem marca os 20 anos da Be8, gigante brasileira do setor de biocombustíveis

Erasmo Battistella entre o presidente da Assembléia Legislativa do RS, deputado Pepe Vargas, e o deputado Vilmar Zanchin Foto: Lauro Alves/Divulgação/ALRS Erasmo Battistella entre o presidente da Assembléia Legislativa do RS, deputado Pepe Vargas, e o deputado Vilmar Zanchin. (Foto: Lauro Alves/Divulgação/ALRS) Foto: Lauro Alves/Divulgação/ALRS

Com um Grande Expediente proposto pelo deputado Vilmar Zanchin (MDB), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul prestou homenagem, na sessão plenária de quarta-feira (9), para destacar os 20 anos da Be8, gigante brasileira do setor de biocombustíveis com sede em Passo Fundo e liderada pelo empresário Erasmo Battistella.

O Grande Expediente foi prestigiado por autoridades como o presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT), o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que representou o governo do Estado, o desembargador Marcelo Bertoluci, representante do Judiciário gaúcho, a ex-governadora Yeda Crusius, o presidente do Conselho de Administração da Be8 e deputado emérito, Francisco Turra, o vice-prefeito de Passo Fundo, Volnei Ceolin, e o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Gio Krug, além de executivos da imprensa de veículos estaduais e da região norte do estado.

“A Be8 é uma grande empresa com papel fundamental na geração de emprego e renda e que agrega muito valor à produção da agricultura gaúcha. Além disso, contribui decisivamente para a transição energética”, afirmou Pepe.

Autor da proposição de Grande Expediente, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) ressaltou o papel crucial da empresa gaúcha no desenvolvimento econômico e na geração de milhares de empregos diretos e indiretos na região norte do estado, e sublinhou a liderança de Erasmo neste processo. “A Be8, com seu compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o desenvolvimento local, é um exemplo do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos por um futuro melhor. E essa visão, essa paixão pelo futuro, é algo que todos nós devemos aprender a cultivar”, discursou o parlamentar.

O Grande Expediente foi prestigiado por parlamentares de diversos matizes políticos, confirmando a unanimidade em torno da relevância da Be8 para a economia do estado. “O sentimento hoje é de agradecimento, em nome de toda a família Be8. Estamos completando 20 anos, e sermos reconhecidos por esta Casa, pelo Parlamento gaúcho, além de nos honrar muito, aumenta a responsabilidade para seguirmos trabalhando pelo desenvolvimento econômico e sustentável do RS”, agradeceu Erasmo Battistella.

Usina de etanol terá aporte de R$ 1 bilhão

O empresário frisou que o próximo grande projeto da Be8 é a construção da usina de etanol às margens da BR-285. Com aporte superior a R$ 1 bilhão, o empreendimento é o maior investimento realizado na região norte do estado nas últimas décadas. A nova usina, que deve entrar em operação em 2026, terá impacto direto sobre a agricultura local, ao incentivar a diversificação das culturas e gerar mais oportunidades para os pequenos e médios produtores.

A Be8

Fundada em 2005, a Be8 é uma empresa global de energias renováveis, com sede em Passo Fundo e escritórios em São Paulo (SP), Cuiabá (MT), Genebra, na Suíça, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, possui unidades produtivas localizadas em Passo Fundo, Marialva (PR), Nova Marilândia (MT), Floriano (PI), Santo Antônio do Tauá (PA), La Paloma (Paraguai) e Domdidier (Suíça). A Be8 produz biodiesel, um biocombustível renovável e menos poluente, por meio de oleaginosas, gorduras animais e UCO (óleo de cozinha usado). Na cadeia do agronegócio, industrializa ainda o farelo de soja e co-produtos. A empresa produz 1,47 bilhões de litros de biodiesel/ano e emprega diretamente 1,1 mil colaboradores.

