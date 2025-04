Retorno ao Parlamento

De volta à Assembleia gaúcha, Tiago Simon (MDB) realizou nesta -feira seu primeiro discurso na tribuna após tomar posse como deputado estadual na atual legislatura. O emedebista assumiu a cadeira até então ocupada pelo correligionário Edivilson Brum, licenciado da Casa para assumir a Secretaria Estadual da Agricultura a convite do governo Leite. Filho do ex-senador e ex-governador do RS Pedro Simon, Tiago retorna ao Parlamento em que já ocupou a cadeira de deputado por dois mandatos consecutivos, entre 2015 e 2022. Em sua primeira manifestação pós-retorno, o parlamentar teceu críticas à sobreposição do Judiciário às ações do Legislativo e sobre a atual articulação de políticas socioeconômicas do governo federal, além de defender a união suprapartidária para “apontar o caminho” da reconstrução do RS.

Safra reduzida

A produção de grãos no RS deve fechar a safra 2024/2025 com 33,9 milhões de toneladas, segundo o mais recente levantamento da Conab, divulgado nesta -feira. A queda de 8% em relação ao ciclo anterior tem como principal causa a quebra de 25,7% na safra de soja, afetada pela falta de chuvas e pelas ondas de calor que atingiram o território gaúcho. Ainda que as precipitações tenham ganhado volume e frequência a partir , não houve reversões significativas no cenário de estresse hídrico nas lavouras. Apesar da safra reduzida, o estado se mantém na posição entre os maiores produtores do país, atrás apenas de Mato Grosso, Paraná e Goiás.

Segurança municipal

Prefeitos de Dois Lajeados, São Valentim do Sul e Guaporé, articulados pelo deputado Guilherme Pasin (PP), reuniram-se nesta -feira com o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Claudio Feoli, para tratar de melhorias na segurança pública das cidades. Na busca de reforços para o efetivo policial dos municípios, além do incremento de viaturas e armamentos, os líderes municipais receberam a confirmação do envio de novos soldados para as três localidades, evitando a necessidade de deslocamento de agentes para cobrir escalas de policiamento. “Com a chegada desses novos soldados, conseguiremos oferecer um policiamento mais eficiente e presente, garantindo maior tranquilidade para nossa população”, destacou Pasin.

Demandas rodoviárias

Uma comitiva de vereadores de Pareci Novo esteve nesta semana no gabinete do deputado estadual Sergio Peres (Republicanos) na busca de recursos para obras de pavimentação asfáltica na Estrada Monsenhor Frank, conhecida como Estrada da Produção. O grupo destacou a importância da via para o escoamento da safra de citros, principal atividade econômica local, além de seu potencial de fomento para novos investimentos no turismo a partir do asfaltamento. A comitiva de parlamentares municipais solicitou ainda a inclusão do município – afetado pelas enchentes de 2024 – como beneficiário do Fundo do Plano Rio Grande, com foco especial na manutenção e sinalização da ERS-124, utilizada como desvio de pedágios localizados em São Sebastião do Caí e Montenegro. “Assegurei meu compromisso com os pleitos, porque estrada é uma condição essencial para o desenvolvimento, também para minimizar danos em veículos públicos e particulares e para a salvaguarda de vidas”, destacou Peres, em resposta às demandas.

Desacato a vigilante

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) está articulando um projeto na Câmara para criar o crime de desacato a vigilante no Brasil, com pena de 6 meses a 2 anos de detenção, ou multa. O parlamentar, que deseja equiparar a legislação para a categoria aos fundamentos da criminalização do desacato a policiais, argumenta que a afronta e insubordinação ao profissional de segurança privada pode fragilizar toda a segurança do local por ele vigiado. “A segurança privada é irmã siamesa da segurança pública, possibilitando que o braço armado estatal seja menos exigido em áreas mais vigiadas”, pontua Freitas.