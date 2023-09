Política Deputado Eduardo Suplicy é diagnosticado com Parkinson e faz tratamento com cannabis

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Deputado participou de audiência na Câmara dos Deputados em Brasília onde revelou o diagnóstico e defendeu o uso da cannabis medicinal Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O deputado estadual por São Paulo Eduardo Suplicy (PT) revelou, nesta terça-feira (19), em audiência pública sobre a regulamentação da cannabis para fins medicinais e terapêuticos, ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson no fim de 2022, após perceber um leve tremor nas mãos e desconforto muscular em uma das pernas.

O deputado de 82 anos afirma que decidiu tornar público o uso da cannabis para o tratamento com o objetivo de ampliar o debate sobre a importância do uso terapêutico da cannabis medicinal para diversas doenças. Suplicy revelou que começou o tratamento convencional em fevereiro deste ano junto da terapia com cannabis medicinal.

O petista disse que continua com intensa agenda como deputado estadual e que agora vai incluir em suas causas a legalização do medicamento. Na última semana, Suplicy esteve na capital federal para se reunir com Meiruze Freitas, diretora da Anvisa, na companhia de representantes da Associação Terapêutica Flor da Vida, uma associação que luta pela legalização da cannabis medicinal.

O deputado fez um apelo público ao Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que coloque em pauta a votação do relatório do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), que deu parecer favorável ao PL 399/2015 que regulamenta o plantio da cannabis no País, elaborado pelo deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE).

O projeto foi aprovada na Comissão Especial, presidida pelo então deputado Paulo Teixeira (PT-SP), atual ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O deputado Suplicy informou que está sendo atendido pela neurologista Luana Oliveira, médica do Núcleo de Cannabis do Hospital Sírio Libanês.

Deputado Eduardo Suplicy é diagnosticado com Parkinson e faz tratamento com cannabis

