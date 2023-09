Porto Alegre Sancionada lei que institui Programa de Resistência às Drogas e à Violência em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Iniciativa busca a prevenção ao uso indevido de drogas, promoção da cidadania e disseminação da cultura de paz Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Sebastião Melo sancionou na manhã desta terça-feira (19), a Lei 13.617, que institui o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) em Porto Alegre.

O texto, assinado em ato simbólico no CAM (Centro Administrativo Municipal) Guilherme Socias Villela, busca realizar ações de prevenção ao uso indevido de drogas, promoção da cidadania e disseminação da cultura de paz, tanto em escolas municipais, como na comunidade em geral.

“O Proerd tem reconhecimento por sua atuação consolidada. Sabemos da diferença que ele faz na vida dos nossos jovens e desejamos que, por meio do programa, tenhamos mais uma iniciativa para oportunizar um futuro melhor às crianças e adolescentes”, disse o prefeito Sebastião Melo.

De autoria da vereadora Comandante Nádia, o projeto estabelece a execução do Proerd pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em parceria com o Executivo Municipal. “Além de ser contra as drogas, a ação também é contra a violência de qualquer tipo”, destacou Nádia.

Em 2023, o programa completou 25 anos de atuação no Estado, com uma marca de 1,5 milhão de alunos gaúchos formados.

