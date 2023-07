Colunistas Deputado Elton Weber preside a Frente em Defesa das Micro e Pequenas Empresas

Por Flavio Pereira | 13 de julho de 2023

Encontro com lideranças ligadas ao setor definiu prioridades da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas

Com a presença de vereadores, deputados, representantes de associações e federações, o deputado estadual Elton Weber (PSB) instalou na quarta-feira (12) a Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas.

Presidente do colegiado que teve a adesão de 30 dos 55 parlamentares da Assembleia Legislativa, Weber enfatizou em seu discurso que a prioridade será a criação de uma política de fomento, incluindo um programa de crédito. O diálogo foi aberto com o governo federal em recente audiência pública na Capital.

Elton Weber destacou que, com esse objetivo, a Frente trabalhará no fortalecimento do fundo garantidor de crédito existente no Rio Grande do Sul, no aporte de recursos do Estado no Fundo Estadual de Apoio à Micro Empresa, ao Microempreendedor Rural e a Empresa de Pequeno Porte, além de buscar a criação de um programa de educação e gestão.

Número de Microempresários Individuais cresceu

Dados divulgados neste mês pelos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que, em cinco anos, o número de Microempresários Individuais (MEIs) cresceu 49% no País, chegando a 12,2 milhões em abril. Hoje, micro e pequenas empresas representam 99% de todos os CNPJs do País, 70% dos empregos e 28% do PIB.

E é justamente no grupo das MEIs que se verifica a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios no Rio Grande do Sul, de 29% após cinco anos de atividades. “Não podemos admitir essa realidade, temos que trabalhar para formalizar esses milhões de empreendedores brasileiros, ajudar a reduzir os obstáculos que impedem seu crescimento sustentável dos pequenos negócios, com mais estabilidade, emprego e renda”, declarou Weber.

Presidente da AMICRO, Cláudia Lacerda espera que a Frente facilite o acesso ao crédito e destacou que a capacitação será muito importante para reverter o triste percentual de fechamento de microempresas.

Ao saudar a criação da Frente, o superintendente do Sebrae/RS, André de Godoy, pediu que o colegiado seja um aliado na luta contra legislações que atrapalhem o empreendedorismo.

Weber anunciou que, em setembro, em uma iniciativa com o Sebrae Nacional e a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Heitor Schuch (PSB), será realizado um seminário sobre o segmento em Porto Alegre.

O ato desta quarta-feira contou com a deputada Delegada Nadine (PSDB), vice-presidente do colegiado.

