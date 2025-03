Política Deputado estadual Felipe Camozzato processa ministra de Lula

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Conforme Camozzato, a ministra usa o termo "pega o empréstimo do Lula". Foto: Divulgação/NOVO Conforme Camozzato, a ministra usa o termo "pega o empréstimo do Lula". (Foto: Divulgação/NOVO) Foto: Divulgação/NOVO

O deputado estadual Felipe Camozzato (NOVO/RS) ingressou com ação popular contra a ministra da Secretaria de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann.

Na ação, o deputado acusa a ministra de violar a Constituição, que em seu art. 37, §1º, determina que as ações e peças de propaganda relacionadas ao governo federal tenham caráter educativo e informativo.

Em postagem realizada no último sábado (22), a ministra fez um vídeo informativo sobre o novo programa de crédito consignado no setor privado que, segundo ela, permitiria ao trabalhador retirar empréstimos com juros mais baixos.

Conforme Camozzato, na capa do vídeo e na própria mensagem informativa veiculada, a ministra usa o termo “pega o empréstimo do Lula”. Para o parlamentar, “esse programa, em si, já é puro populismo, pois, para amenizar o caos econômico em que o governo coloca as famílias brasileiras, pede-se ao cidadão que se endivide ainda ainda mais. Além disso, dizer que isso é o ‘empréstimo do Lula’ é de novo tentar fazer do Lula o salvador da pátria, o salvador da pobreza, quando ele é o responsável pela pobreza. Vamos à Justiça combater mais essa ilegalidade”.

A ação, que tramita na Justiça Federal da 4ª Região, pede a suspensão do conteúdo, pede que os ministros sejam impedidos de utilizar politicas públicas para fazer estrita promoção pessoal do presidente e, ainda, pede a fixação de multa em caso de descumprimento.

