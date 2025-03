Política Deputado federal André Janones faz acordo para devolver R$ 131 mil por rachadinhas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Ex-assessores denunciaram à PF a prática da devolução de parte dos salários no gabinete de Janones. (Foto: Gilmar Félix/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) para devolver R$ 131,5 mil após investigação sobre prática de rachadinha em seu gabinete.

O acerto, chamado de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), foi homologado e prevê que o valor seja ressarcido à Câmara dos Deputados, além do pagamento de uma multa extra de R$ 26,3 mil, correspondente a 20% do dano ao erário.

— Como será o pagamento:

* R$ 80 mil em parcela única, até 30 dias após a homologação do acordo.

* R$ 77,8 mil em 12 parcelas mensais de R$ 6.484,48.

— Outras condições do acordo:

* Encerrar qualquer prática ligada ao esquema investigado.

* Não cometer novos crimes ou contravenções até o fim do cumprimento do acordo.

* Declarar que não firmou acordos similares nos últimos cinco anos e que não responde a outros processos criminais.

O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento previsto na legislação brasileira que permite que o investigado repare o dano e cumpra algumas condições para evitar o prosseguimento do processo criminal.

Histórico

O caso teve início com relatos de ex-assessores, que denunciaram à PF a prática da devolução de parte dos salários — conhecida como rachadinha — no gabinete de Janones. Os ex-funcionários afirmam que eram pressionados a repassar parte dos seus vencimentos ao deputado.

As suspeitas ganharam força após a divulgação de um áudio de 2019, no qual Janones afirma a servidores que alguns receberiam salários mais altos para ajudá-lo a pagar dívidas pessoais de R$ 675 mil acumuladas durante sua campanha à prefeitura de Ituiutaba (MG), em 2016.

Janones disse no áudio:

“Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas quando a minha campanha de prefeito deu um prejuízo de R$ 675 mil.”

Em seu relatório, a Polícia Federal classificou Janones como o “eixo central” da suposta organização criminosa. Segundo a corporação, a prática de rachadinha foi estruturada e mantida com a participação do deputado:

“A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho.”

Além disso, a PF identificou um crescimento patrimonial incompatível de Janones nos anos de 2019 e 2020, com variações de R$ 64,4 mil e R$ 86,1 mil, respectivamente, acima do que seria esperado com seus rendimentos.

Com isso, Janones havia sido indiciado pelos crimes de:

* Associação criminosa

* Peculato (desvio de recursos públicos)

* Corrupção passiva

Mas, após firmar o acordo com a PGR, ele não vai ser processado.

