Política Deputado federal cobra explicações da ministra Marina Silva sobre consumo de ovos de ema e jabuti por parte de Lula

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

O parlamentar enviou um requerimento de informação ao Ministério do Meio Ambiente. (Foto: Divulgação)

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) cobrou nessa terça-feira (18) que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, preste esclarecimentos sobre a legalidade do consumo de ovos de ema e de jabuti pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar enviou um requerimento de informação à pasta em que também questiona a existência de registros oficiais e a fiscalização ambiental dos animais que habitam o Palácio da Alvorada.

“Enquanto produtores rurais são perseguidos com multas absurdas e burocracia sufocante, Lula faz o que bem entende, ignorando as leis ambientais que o próprio governo impõe aos brasileiros”, declarou Evair de Melo. “Queremos transparência! Se há permissão para esse absurdo, que mostrem os documentos. Se não há, que o governo responda por mais esse escândalo!”, emendou.

Lula contou na última quinta-feira, 13, que incluiu ovos de ema em sua dieta e revelou que pretende experimentar ovos de jabuti.

“Eu estou comendo agora sabe o quê? Ovo de ema. Um ovo de ema é deste tamanho, um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. Eu fui pesquisar se eu podia comer, e eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas no Palácio da Alvorada, 70 emas. Elas botam ovo do tamanho da cabeça de vocês”, disse o presidente da República, durante evento em Macapá (AP).

“E agora estou criando jabuti. Tinha cinco machos e duas fêmeas. Eu achei que era muito sofrimento para as duas fêmeas. Aí arrumei mais cinco fêmeas. Os jabutis estão numa felicidade só com as jabutias. E eles botam ovo também. Qualquer dia eu vou comer um ovo de jabuti também. Porque tudo o que é ovo é igual, gente”, emendou Lula.

Lula também afirmou que se preocupa com o meio ambiente, mas que isso não o impede de querer pesquisar reservas de petróleo na Margem Equatorial, no mar ao norte do Brasil. A atividade é questionada por ambientalistas porque uma das possíveis reservas fica a cerca de 500 km da foz do rio Amazonas, uma distância curta quando se fala de correntes marítimas.

“Vê se os Estados Unidos estão preocupados. Vê se a França, a Alemanha, a Inglaterra estão preocupados. Eles exploram o quanto puderem”, disse o presidente da República. “Então só nós que vamos comer pão com água? Não! A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta de coisa boa”, disse Lula. Foi nesse momento que o petista começou a falar sobre ovos.

“Hoje eu comi um cuscuz com dois ovos fritos, quem é que não quer? Eu estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata, que dizem que tem mais sustança. E, como eu sou um jovem de 79 anos, tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens”, disse o presidente.

Lula costuma passar finais de semana na Granja do Torto, espécie de casa de campo da Presidência da República em Brasília. Nessas visitas, o petista normalmente publica fotos com animais e plantas que são criados no local, incluindo jabutis. Ele também pesca, entre outras atividades no Torto.

Depois de mencionar os jabutis, Lula afirmou que o ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) serviu a ele, no passado, o melhor tucunaré assado que comeu na vida, mas que o prato já não estaria mais disponível. “Já que não tenho tucunaré, vou nos meus ovos de pata, de tartaruga… não, ainda não comi ovo de tartaruga, não comi ovo de tartaruga não, mas diz que é igual. Açaí pode comer com ovo? Eu não sabia. Eu vou abrir um ovo de ema, colocar açaí dentro e ver qual gosto tem”, declarou o chefe do governo.

Lula deu as declarações em Macapá, em cerimônia de entrega de área da União ao governo do Estado e do Conjunto Habitacional Nelson dos Anjos. É por isso que o petista falava sobre petróleo. A Margem Equatorial tem um trecho no litoral amapaense, e muito dinheiro deverá chegar ao Estado se houver exploração de óleo no local. (Estadão Conteúdo)

