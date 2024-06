Brasil Deputado federal desafia colega a lutar no ringue

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

André Janones se envolveu em confusão com bolsonaristas, em especial Nikolas Ferreira. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Depois da confusão com Nikolas Ferreira, nessa semana, nos corredores da Câmara, o deputado federal André Janones foi desafiado por Cristiano Caporezzo (PL), da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a lutar em um ringue. Em vídeo, Caporezzo chama Janones de “frouxo” e diz que teria “satisfação de deitar o deputado na porrada”.

“Janones, você tomou uma surra de argumentos do Nikolas. Depois não deu conta e desafiou ele para o soco? É sério isso? Já que você quer resolver as coisas na base da trocação, vem comigo. Eu vou ter satisfação de te deitar na porrada. Você é um frouxo, cara. Todo mundo em Ituiutaba sabe a sua história, sabe que você é um frouxo”, provocou Caporezzo.

“Fica pagando de machão agora, no Congresso Nacional? Eu tô te desafiando e, se você não aceitar, você vai mostrar para o estado de Minas Gerais inteiro o quão frouxo você é, além de falastrão”, disse o deputado.

Janones e Nikolas

Janones e Nikolas foram filmados na quarta-feira, da última semana, trocando empurrões e xingamentos após a sessão do Conselho de Ética da Câmara que arquivou o processo contra Janones pela prática de rachadinha em seu gabinete. De acordo com Nikolas, depois do incidente Janones teria mandado um assessor chamá-lo para “trocar socos”.

Por 12 votos a 5, o Conselho de Ética aprovou o parecer do deputado Guilheme Boulos (PSol) pelo arquivamento do processo contra Janones. O argumento foi que o pedido de parte dos salários dos servidores, feito por Janones em áudio revelado pela coluna, ocorreu na legislatura passada e não poderia mais ser analisado pelo colegiado.

Nikolas atualmente exerce o mandato de deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Em 2020, foi eleito vereador por Belo Horizonte com a segunda maior votação, atrás apenas de Duda Salabert, primeira colocada na disputa. Nas eleições gerais de 2022, foi o deputado federal mais votado do Brasil e o mais votado da história de Minas Gerais. Em abril de 2023, Nikolas Ferreira era o deputado federal mais influente do Brasil nas redes sociais.

Identificado com a direita conservadora e frequentemente apontado como parte da extrema-direita brasileira, apresenta-se como “cristão de direita, armamentista, defensor da família” e é um apoiador veemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, expoente do partido ao qual Nikolas é filiado, o Partido Liberal (PL). Adquiriu notoriedade nacional graças às polêmicas em que se envolveu, incluindo a defesa de ideias negacionistas, a resistência às medidas contra a pandemia de COVID-19, os discursos transfóbicos e discriminatórios, além da propagação de notícias falsas, tendo, ainda, apoiado e incentivado as manifestações golpistas e os ataques às sedes dos Três Poderes em 2023.

Janones é advogado, influenciador digital e político brasileiro filiado ao Avante. Atualmente, é deputado federal por Minas Gerais desde 2019. Seu primeiro emprego foi como cobrador de ônibus entre 2003 e 2005. Em 2004, conseguiu uma bolsa de estudos na então Fundação Educacional de Ituiutaba, hoje Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Em 2005, passou a trabalhar como escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), em Ituiutaba. Em 2008, foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e constituiu seu escritório André Janones & Advogados Associados. É membro da Igreja Batista da Lagoinha.

