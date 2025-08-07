Antes de retomar o controle da Câmara dos Deputados depois de uma ocupação por parlamentares da oposição, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), teve dificuldade para acessar a cadeira da presidência na noite de quarta-feira (6). Localizada no plenário, a cadeira estava sendo ocupada pelo deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo).

Van Hattem deixou o lugar depois de alguns minutos de conversa com outros congressistas, o que permitiu que Motta começasse a sessão.

A polícia legislativa chegou a ser posicionada na porta do plenário, e Motta havia ameaçado suspender o mandato de quem impedisse a sessão.

A Mesa Diretora da Câmara estava sendo ocupada por parlamentares de oposição desde a noite de terça (5) em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em uma manifestação a favor do projeto que visa anistiar os condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

A ocupação fez com que as atividades legislativas fossem obstruídas tanto na Câmara quanto no Senado.