Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Política Deputado federal gaúcho sentou na cadeira do presidente da Câmara e só saiu de lá após negociação

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Van Hattem deixou a cadeira do presidente depois de alguns minutos de conversa com outros congressistas

Foto: Reprodução de TV
Antes de retomar o controle da Câmara dos Deputados depois de uma ocupação por parlamentares da oposição, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), teve dificuldade para acessar a cadeira da presidência na noite de quarta-feira (6). Localizada no plenário, a cadeira estava sendo ocupada pelo deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo).

Van Hattem deixou o lugar depois de alguns minutos de conversa com outros congressistas, o que permitiu que Motta começasse a sessão.

A polícia legislativa chegou a ser posicionada na porta do plenário, e Motta havia ameaçado suspender o mandato de quem impedisse a sessão.

A Mesa Diretora da Câmara estava sendo ocupada por parlamentares de oposição desde a noite de terça (5) em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em uma manifestação a favor do projeto que visa anistiar os condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

A ocupação fez com que as atividades legislativas fossem obstruídas tanto na Câmara quanto no Senado.

Após desocupação do plenário, presidente da Câmara dos Deputados diz que a democracia “não pode ser negociada”
Trump comemora tarifas comerciais em vigor e diz que “bilhões de dólares” irão para os EUA
