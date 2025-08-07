Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Trump comemora tarifas comerciais em vigor e diz que “bilhões de dólares” irão para os EUA

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

"A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar", disse Trump

Foto: Casa Branca/Divulgação
"A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar", disse Trump. (Foto: Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quinta-feira (7) a entrada em vigor das novas tarifas sobre produtos de parceiros comerciais.

“Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar”, afirmou Trump na Truth Social.

Após um reajuste nas chamadas “tarifas recíprocas”, o republicano estabeleceu as alíquotas globais entre 10% – piso reservado para países com os quais os EUA mantêm superávit comercial, ou seja, vendem mais do que compram da nação – e 41%.

No total, 94 países são diretamente atingidos pelo tarifaço, entre eles o Brasil, que está sujeito a uma taxação de 50%.

