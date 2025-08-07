Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Polícia Rio Grande do Sul já registra mais de 10 mil casos de violência contra mulheres neste ano

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania englobam qualquer ato que atente ou viole os direitos humanos das vítimas

Foto: Divulgação
Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania englobam qualquer ato que atente ou viole os direitos humanos das vítimas. (Foto: Divulgação)

Desde o início deste ano, o Rio Grande do Sul já registrou mais de 10 mil casos de violência contra as mulheres, mas apenas 1,94 mil denúncias foram formalizadas.

Em 2024, foram mais de 31 mil registros, com somente 5,65 mil denúncias oficiais, o que escancara o abismo entre ocorrência e denúncia, revelando um problema estrutural e psicológico que segue presente no cotidiano de muitas brasileiras. Os dados englobam qualquer ato que atente ou viole os direitos humanos das vítimas.

Em Porto Alegre, foram registrados 1,88 mil casos de violações e 332 denúncias feitas em 2025. No ano passado, houve mais de 7 mil violações e somente 1,39 mil denúncias.

Conforme a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Jucélia Sabadin, a violência contra as mulheres é um problema global que afeta milhões de pessoas, transcendendo fronteiras geográficas, culturais e econômicas.

“Falamos de um assunto criminoso que ultrapassa os limites de determinada comunidade ou Estado. A discussão sobre esse crime nos conscientiza não apenas na identificação de condutas reprováveis, mas informa sobre onde e quando se deve denunciar, como também serve para as mulheres apoiarem-se umas às outras”, avaliou Jucélia.

Para a docente, a violência contra as mulheres é uma das principais formas de violação de direitos humanos. Jucélia também reforçou a importância de canais como o 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 190 (Polícia Militar), que funcionam como porta de entrada para o rompimento do ciclo de violência. “O silêncio não protege, ele perpetua. A mulher precisa ser acolhida, não julgada. A denúncia pode ser o primeiro passo para salvar uma vida”, declarou.

Suporte gratuito no Rio Grande do Sul

Para as mulheres do Rio Grande do Sul que buscam orientação jurídica, o Núcleo de Apoio Jurídico da Anhanguera oferece suporte gratuito nas cidades de Rio Grande, Porto Alegre e Passo Fundo.

Na Capital, os atendimentos ocorrem na avenida Cavalhada, 4890, às terças-feiras, das 19h às 20h30, e às quartas-feiras, das 8h às 10h30 e das 19h às 20h30. O agendamento deve ser feito previamente pelo WhatsApp (51) 3092-5709.

Em Rio Grande, o atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h, na avenida Reinghantz, 91, sala 01, Bloco A. Para solicitar o serviço, as interessadas devem entrar em contato pelo telefone (53) 3036-9438.

Já em Passo Fundo, os atendimentos do Núcleo de Práticas Jurídicas são realizados às sextas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados, das 8h30 às 10h30, contemplando todas as áreas do direito civil. O agendamento deve ser feito pelo telefone/WhatsApp (54) 3046-8040. O serviço é totalmente gratuito.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Polícia

Trump comemora tarifas comerciais em vigor e diz que “bilhões de dólares” irão para os EUA
https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-ja-registra-mais-de-10-mil-casos-de-violencia-contra-mulheres-neste-ano/ Rio Grande do Sul já registra mais de 10 mil casos de violência contra mulheres neste ano 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump comemora tarifas comerciais em vigor e diz que “bilhões de dólares” irão para os EUA
Política Deputado federal gaúcho sentou na cadeira do presidente da Câmara e só saiu de lá após negociação
Política Após desocupação do plenário, presidente da Câmara dos Deputados diz que a democracia “não pode ser negociada”
Economia Presidente do Banco Central afirma que o Pix deve permanecer sob gestão pública
Porto Alegre Aprovada a reserva de vagas para travestis e transexuais no serviço público municipal de Porto Alegre
Polícia Homem acusado de matar o avô e a companheira do idoso é condenado a mais de 52 anos de prisão em Cachoeirinha
Agro Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira
Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Pode te interessar

Polícia Homem acusado de matar o avô e a companheira do idoso é condenado a mais de 52 anos de prisão em Cachoeirinha

Polícia Idoso acusado de amputar patas de cadela no interior do Rio Grande do Sul responderá a processo criminal

Polícia RS reduz o número de mortes violentas e avança de oitavo para quarto Estado com menos crimes desse tipo no País

Polícia Traficante é preso com 21 quilos de cocaína na BR-101, em Osório, no litoral gaúcho