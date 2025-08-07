Polícia Rio Grande do Sul já registra mais de 10 mil casos de violência contra mulheres neste ano

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania englobam qualquer ato que atente ou viole os direitos humanos das vítimas Foto: Divulgação Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania englobam qualquer ato que atente ou viole os direitos humanos das vítimas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o início deste ano, o Rio Grande do Sul já registrou mais de 10 mil casos de violência contra as mulheres, mas apenas 1,94 mil denúncias foram formalizadas.

Em 2024, foram mais de 31 mil registros, com somente 5,65 mil denúncias oficiais, o que escancara o abismo entre ocorrência e denúncia, revelando um problema estrutural e psicológico que segue presente no cotidiano de muitas brasileiras. Os dados englobam qualquer ato que atente ou viole os direitos humanos das vítimas.

Em Porto Alegre, foram registrados 1,88 mil casos de violações e 332 denúncias feitas em 2025. No ano passado, houve mais de 7 mil violações e somente 1,39 mil denúncias.

Conforme a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Jucélia Sabadin, a violência contra as mulheres é um problema global que afeta milhões de pessoas, transcendendo fronteiras geográficas, culturais e econômicas.

“Falamos de um assunto criminoso que ultrapassa os limites de determinada comunidade ou Estado. A discussão sobre esse crime nos conscientiza não apenas na identificação de condutas reprováveis, mas informa sobre onde e quando se deve denunciar, como também serve para as mulheres apoiarem-se umas às outras”, avaliou Jucélia.

Para a docente, a violência contra as mulheres é uma das principais formas de violação de direitos humanos. Jucélia também reforçou a importância de canais como o 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 190 (Polícia Militar), que funcionam como porta de entrada para o rompimento do ciclo de violência. “O silêncio não protege, ele perpetua. A mulher precisa ser acolhida, não julgada. A denúncia pode ser o primeiro passo para salvar uma vida”, declarou.

Suporte gratuito no Rio Grande do Sul

Para as mulheres do Rio Grande do Sul que buscam orientação jurídica, o Núcleo de Apoio Jurídico da Anhanguera oferece suporte gratuito nas cidades de Rio Grande, Porto Alegre e Passo Fundo.

Na Capital, os atendimentos ocorrem na avenida Cavalhada, 4890, às terças-feiras, das 19h às 20h30, e às quartas-feiras, das 8h às 10h30 e das 19h às 20h30. O agendamento deve ser feito previamente pelo WhatsApp (51) 3092-5709.

Em Rio Grande, o atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h, na avenida Reinghantz, 91, sala 01, Bloco A. Para solicitar o serviço, as interessadas devem entrar em contato pelo telefone (53) 3036-9438.

Já em Passo Fundo, os atendimentos do Núcleo de Práticas Jurídicas são realizados às sextas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados, das 8h30 às 10h30, contemplando todas as áreas do direito civil. O agendamento deve ser feito pelo telefone/WhatsApp (54) 3046-8040. O serviço é totalmente gratuito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-ja-registra-mais-de-10-mil-casos-de-violencia-contra-mulheres-neste-ano/

Rio Grande do Sul já registra mais de 10 mil casos de violência contra mulheres neste ano

2025-08-07