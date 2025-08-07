Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Putin diz que encontro com Trump para discutir o fim da guerra na Ucrânia pode ocorrer nos Emirados Árabes

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Putin afirmou que ele e Trump “demonstraram interesse” em se reunir

Foto: Shealah Craighead/The White House
Putin afirmou que ele e Trump “demonstraram interesse” em se reunir. (Foto: Shealah Craighead/The White House)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (7) que os Emirados Árabes Unidos são um dos “locais adequados” para um possível encontro com o seu colega dos EUA, Donald Trump, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

“Temos muitos amigos dispostos a nos ajudar a organizar eventos desse tipo”, disse Putin, após receber o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em visita. “Um dos nossos amigos é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Acho que decidiremos, mas este seria um dos locais adequados, bastante adequados”, prosseguiu o russo.

Confirmando que um encontro com Trump provavelmente ocorrerá na próxima semana, Putin afirmou que ambos “demonstraram interesse” em se reunir. “Quem foi o primeiro a dizer e o que, não importa mais”, declarou.

Na quarta-feira (6), Trump disse que havia uma “boa chance” de os dois se encontrarem em breve para discutir um possível fim da guerra na Ucrânia, depois que seu enviado especial, Steve Witkoff, se reuniu com Putin em Moscou.

Putin também sugeriu que, em geral, não tem “nada contra” em se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conforme proposto por Witkoff, mas que “certas condições devem ser atendidas para isso”.

