Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Moradores se mobilizam para impedir leilão de imóveis no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

O caso envolve uma disputa jurídica complexa

O caso envolve uma disputa jurídica complexa. (Foto: Divulgação)

Diante da ameaça de leilão de 74 unidades entre apartamentos e boxes de garagem no condomínio Life.Co, localizado no bairro Jardim do Salso, na Zona Leste de Porto Alegre, moradores decidiram se unir e criar a Associação dos Adquirentes do Empreendimento Life.Co (AAELIC).

O objetivo é fortalecer e garantir a defesa dos direitos dos proprietários e impedir que os imóveis sejam leiloados, mesmo com algumas unidades já habitadas. O caso envolve uma disputa jurídica complexa entre a incorporadora Infinita.Co Imobiliária, responsável pelo empreendimento, e a Habitasec Securitizadora S.A., credora de uma dívida milionária.

Em janeiro deste ano, o edifício chegou a ir a leilão, mas a venda foi suspensa por decisão liminar. No entanto, novas datas estão marcadas para um novo leilão, inclusive para esta sexta-feira (8), o que preocupa os moradores.

Para o presidente da AAELIC, Nathanael Cabreira, o avanço dos leilões tem acontecido de forma acelerada e sem considerar o impacto humano da medida. “Estamos lidando com pessoas que investiram nesses imóveis, não é justo perder nossos bens adquiridos legalmente, especialmente em casos onde os compradores são surpreendidos por disputas judiciais após já terem pago, parcial ou integralmente, por seus imóveis”, ressaltou.

Ainda segundo os moradores, a insegurança jurídica está gerando grandes preocupações e incertezas. O grupo busca alternativas junto ao Poder Judiciário para evitar que o leilão siga adiante, ao mesmo tempo em que pressiona por uma solução que não penalize os adquirentes.

