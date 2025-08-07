Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Política Senadores da oposição desocupam o plenário do Senado

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que a decisão é um "gesto" para o "restabelecimento da normalidade"

Foto: Reprodução de TV
Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que a decisão é um "gesto" para o "restabelecimento da normalidade". (Foto: Reprodução de TV)

Após dois dias, senadores da oposição decidiram desocupar o plenário principal do Senado na manhã desta quinta-feira (7). A decisão ocorreu pouco antes da sessão deliberativa marcada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que a desocupação é um “gesto” para o “restabelecimento da normalidade”. “Fizemos um esforço hoje [quinta], junto aos nossos pares, e estamos neste momento nos retirando da Mesa do Senado da República para que os trabalhos possam fluir normalmente”, declarou o parlamentar.

A ocupação foi realizada em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para tentar impor a discussão de projetos considerados prioritários para o grupo: anistia aos condenados pelos ataques extremistas  de 8 de janeiro de 2023, fim do foro privilegiado e impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Ao anunciar a desocupação do plenário, Marinho comemorou a reunião de 41 assinaturas de senadores em um ofício que pede “celeridade” ao presidente do Senado para a análise do afastamento de Moraes.

A Câmara dos Deputados também foi alvo de ocupação. O movimento terminou na noite de quarta-feira (6) após discussões e empurra-empurra no plenário.

