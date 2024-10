Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal), foram cumpridos na capital federal e nos municípios goianos de Cidade Ocidental, Valparaíso, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Os policiais apreenderam mais de R$ 70 mil na casa de um assessor de Gayer. Não houve prisões.

De acordo com as investigações, o objetivo final dos autores era a destinação de verbas parlamentares em favor desta OSCIP. A PF informou que investiga inicialmente os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato.

Nas redes sociais, o deputado afirmou que foi acordado com a porta da sua casa “sendo esmurrada pela Polícia Federal”. “O que eu sei até agora é que esse inquérito foi aberto no mês passado, 24 de setembro, né? Está aqui, ó, não dá para saber nada, ter nenhuma informação do que se trata. Sei que alguns assessores meus também receberam a busca e apreensão”, disse Gayer em um vídeo. Ele nega envolvimento no esquema de corrupção.

“Vieram na minha casa, levaram meu celular, HD, meu SSD. Essa democracia relativa está custando caro para o nosso País. Alexandre de Moraes determinou essa busca e apreensão agora, aqui no documento não fala o porquê. Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo”, prosseguiu o parlamentar, que atua na campanha de um dos concorrentes à prefeitura de Goiânia.