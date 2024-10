Suspeitos de participar de um esquema de corrupção e venda de sentenças, os desembargadores afastados do TJ-MS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul), Sérgio Fernandes Martins, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel e Marcos José de Brito Rodrigues, receberam supersálarios que chegam a R$ 200 mil líquidos, de acordo com o Portal da Transparência da Corte.