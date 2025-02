Política Deputado federal Mário Frias gasta R$ 41 mil da Câmara para alugar imóvel de cunhado do seu chefe de gabinete

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Ex-ator, Mário Frias migrou para a política em 2020 quando foi nomeado secretário de Cultura na gestão do então presidente Jair Bolsonaro (PL). (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) utiliza verba da Câmara dos Deputados para alugar um imóvel que pertence ao cunhado do seu chefe de gabinete. Desde agosto de 2024, Frias gastou R$ 41 mil da cota parlamentar para locar o andar de um prédio em Limeira (SP), cidade do interior paulista com 290 mil habitantes.

A escolha do município para sediar o escritório parlamentar do deputado chama atenção. Limeira ocupa apenas o 33º lugar na lista de cidades que mais votaram em Frias na eleição de 2022: foram 696 votos limeirenses, o que corresponde a 0,5% dos 122 mil que ele recebeu em todo o Estado.

O jornal O Estado de S. Paulo questionou Frias sobre o motivo para ele ter escolhido a cidade para ter seu escritório parlamentar, por que optou especificamente pelo imóvel em questão e se ele considera ter cometido algum desvio ético já que o local é ligado à família de seu principal assessor. A assessoria de imprensa do deputado optou por não responder aos questionamentos.

As emendas parlamentares de Mário Frias também não chegaram à cidade. Conforme dados do portal Siga Brasil, foram empenhados no ano passado R$ 37,9 milhões em emendas do deputado. O recurso foi distribuído entre 44 municípios. Limeira não está lista. O orçamento federal de 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso.

O deputado foi a Limeira em julho e em setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral. Ele apoiou Betinho Neves (MDB), que foi derrotado na disputa para prefeito, e Costa Júnior (Podemos), que se elegeu vereador.

Ex-ator, Mário Frias migrou para a política em 2020 quando foi nomeado secretário de Cultura na gestão do então presidente Jair Bolsonaro (PL). No cargo, ficou famoso por repetir o bordão bolsonarista de que “a mamata acabou”, mas acabou se envolvendo em polêmicas. Em uma delas, gastou R$ 78 mil em uma viagem de cinco dias para Nova Iorque acompanhado de um assessor em 2022. O Tribunal de Contas da União (TCU) foi acionado, mas o processo não avançou e foi encerrado.

Frias nomeou Diego Garcia Ramos como chefe de seu gabinete na Câmara em abril do ano passado. O assessor, que até então atuava com o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), foi lotado em um cargo de nível SP-25, com salário de R$ 17,6 mil, um dos maiores na escala dos gabinetes da Casa.

Quatro meses depois, em agosto, o gabinete de Frias alugou o imóvel em Limeira que pertence ao advogado Paulo Sergio Ramos Merli Júnior. Ele é cunhado de Diego Ramos – o assessor é casado com a irmã dele. “Pode ir lá e conhecer o gabinete dele. Tem uma sala lá. Eu tenho um prédio em Limeira e ele [Mário Frias] usa a hora que ele precisa”, disse Paulo Merli Júnior ao Estadão.

O aluguel mensal da sala é de R$ 7.500. Com exceção de agosto, quando pagou apenas a metade, o valor foi quitado integralmente até janeiro, último mês com dados disponíveis, totalizando R$ 41.250.

O escritório de Paulo Sérgio fica no mesmo endereço, em uma rua do centro de Limeira com imóveis residenciais e salas comerciais. O espaço alugado, segundo o recibo de pagamentos, fica no segundo andar. O prédio não tem identificação na fachada e também abriga a clínica de cardiologia da esposa de Ramos e irmã do chefe de gabinete de Frias. (Estadão Conteúdo)

