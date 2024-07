Notícias Deputado federal Nikolas Ferreira posta foto com Bolsonaro e comentário de Carlos Bolsonaro gera constrangimento

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Foto gerou mal-estar nas redes sociais. (Foto: Reprodução/IG)

Uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram gerou uma reclamação pública na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No sábado (6), o parlamentar divulgou uma foto em que aparece com a esposa, a ex-primeira-dama Michelle, e a filha Aurora no colo do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

“No colo do ex mais amado do Brasil”, escreveu Nikolas. Carlos postou um comentário em seguida no qual reclama do pai. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas.”

No comentário, Carlos escreveu: “legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha, não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas”. O vereador pelo Rio de Janeiro é nome ativo nas redes sociais e um dos nomes responsáveis pela atuação digital do ex-presidente. Ele foi pai recentemente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também aparece na imagem, também comentou o post de Nikolas, pedindo que Deus proteja a bebê de “toda inveja e maldade”.

“Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade “, postou.

A família Bolsonaro tem sido alvo de atenção constante nas redes sociais, com Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro já tendo protagonizado outras situações públicas de destaque. A postura dos membros da família do ex-presidente é sempre acompanhada com interesse pelos seguidores e críticos do governo. A presença de Jair Bolsonaro na Cpac, ao lado de Nikolas Ferreira e outras figuras políticas, reflete a movimentação do cenário conservador no Brasil e no mundo.

Sem registros

A observação do filho 02 de Bolsonaro é a mais curtido da publicação, e acumula centenas de comentários. A maior parte deles foi feita de forma bem-humorada e reúne emojis com risadas. Mas há também quem critique a reação do vereador carioca por ter ‘lavado a roupa-suja’ de forma pública. “Conversa com seu velho no privado, não fique expondo certas coisas para servir de munição, escreveu um usuário da rede social.

Ao todo, Jair Bolsonaro é avô de cinco crianças, sendo duas filhas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dois filhos do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e uma filha do vereador Carlos Bolsonaro. O patriarca, no entanto, nunca divulgou um registro ao lado da última neta, que já tem um ano.

A pequena Júlia, filha de Carlos com a ex-secretária do Programa de Parcerias de Investimento Martha Seillier, nasceu em fevereiro de 2023, em Washington, nos Estados Unidos.

