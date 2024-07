Notícias Indiciado pela Polícia Federal, Bolsonaro avisa: “Tenho 300 e poucos processos e a gente não vai recuar”

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Casal Bolsonaro em evento conservador em Balneário Camboriú. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avisou que “não irá recuar” mesmo com investigações da Polícia Federal (PF) em curso contra ele. “Apesar de a PF ter ido três vezes na minha casa, hoje já tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena. A gente não vai recuar”, discursou.

A declaração foi dada durante a Conferência de Política Ação e Conservadora (CPAC Brasil), realizada nesse final de semana em Santa Catarina. Ao ser questionado sobre o indiciamento pela PF, Bolsonaro desconversou: “eu falo ao vivo para TV Globo”. O ex-presidente foi acusado de envolvimento na tentativa de vender joias que recebeu como chefe de governo da Arábia Saudita.

Durante o pronunciamento, Bolsonaro voltou a questionar os processos que o tornaram inelegível, reforçou críticas ao projeto de lei que visa regular as redes sociais e disse que “pressentiu” os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro do ano passado.

“Imagina se no dia 30 de dezembro de 2022 eu não tivesse saído do Brasil, com o 8 de Janeiro acontecendo, onde eu estaria numa hora dessa? Não sabia o que iria acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir”, afirmou.

Ele falou após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que fez críticas a atual primeira-dama, Janja da Silva. “Umas (primeiras-damas) têm vocação para trabalhar, outras para viajar”, disse. Michelle voltou a apelar por mais participação de mulheres de direita na política.

Críticas ao PT

Bolsonaro fez o discurso inaugural do Cpac. Em sua primeira fala, ele ignorou as acusações que pesam contra ele em seu primeiro discurso após o indiciamento pela Polícia Federal no caso das joias sauditas.

Em outro momento, ele criticou o PT, a quem chamou de “partido do trambique” e a imprensa, especificamente a Rede Globo. “Não tenho ambição pelo poder, tenho obsessão pelo Brasil, em que pese quaisquer outras questões que nos atrapalhe”, afirmou.

Bolsonaro também disse que está à disposição para ser sabatinado ao vivo em um canal de televisão, mas não citou que seria a Globo. “Se acha que vão me desgastar, as redes sociais nos deram a liberdade. Será a maior audiência da história dessa televisão”.

Bolsonaro chegou a chorar ao assistir um vídeo em sua homenagem. O ex-presidente foi às lágrimas ao ouvir o público cantar “eu sou brasileiro/com muito orgulho/com muito amor”.

Caso das joias

Nessa quinta-feira (4), a Polícia Federal indiciou Bolsonaro (PL) e auxiliares dele por vendas ilegais de joias presenteadas por autoridades internacionais. A PF acredita ter provas robustas para incriminar Bolsonaro e ex-assessores.

Com a entrega do relatório ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Alexandre de Moraes vai analisar o relatório final e enviar o processo para a PGR (Procuradoria-Geral da República), que vai avaliar se pede novas investigações, se oferece denúncia ou se arquiva o caso.

