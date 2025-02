Política Deputado federal Nikolas Ferreira volta a viralizar nas redes sociais; dessa vez, com vídeo satirizando declaração de Lula

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O deputado enumera uma série de situações em que se determinado serviço ou produto estiver caro, não se deve adquirir ou utilizar. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais, na quinta-feira (6), ironizando uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na publicação, o parlamentar utiliza um trecho de uma fala do petista em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, em que sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros.

“Se você vai no supermercado aí em Salvador, se você desconfia que tal produto está caro, você não compra”, afirmou o presidente.

Em resposta, o deputado enumera uma série de situações em que se determinado serviço ou produto estiver caro, não se deve adquirir ou utilizar.

“Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está caro, é só não andar de carro. Se a passagem está cara, é só ficar em casa. Se o presidente está ruim, é só tirar”, diz.

A publicação segue uma tendência de viralização das publicações críticas do deputado ao governo Lula. No início de janeiro, um vídeo de Nikolas Ferreira sobre a medida da Receita Federal sobre fiscalizações do Pix atingiu até essa sexta-feira (7), 326 milhões de visualizações no perfil do parlamentar no Instagram.

Nesse vídeo, Nikolas faz especulações sobre a possibilidade de taxação das transações, lembrando de promessas não cumpridas pelo governo no passado. “Não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não teria sigilo, mas teve. Você ia ser isento do Imposto de Renda, não será mais”, disse. “Qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso.” O governo, com a repercussão, recuou da medida.

Oposição

Nas redes sociais, tanto páginas de humor quanto políticos de oposição fizeram chacota com a “solução” apresentada por Lula. Em uma das publicações, há a imagem de uma mulher no supermercado em frente a prateleiras vazias, fazendo gestos como quem pensa, com a legenda “eu escolhendo apenas os produtos baratos no governo Lula”.

O deputado bolsonarista, que tem sido um dos principais oposicionistas do presidente nas redes socais, também usou a declaração para atacar o governo. Em outra publicação, a partir da referência ao personagem Julius, da série americana “Todo mundo odeia o Chris”, conhecido por gostar de obter os maiores descontos possíveis, Nikolas fez uma montagem com o rosto de Lula, com a famosa frase dita pelo personagem: “se eu não comprar nada, o desconto é bem maior”.

O tema dos alimentos tem sido especialmente explorado pela oposição, que chegou a confeccionar bonés com os dizeres “comida barata novamente, Bolsonaro 2026?. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputado-federal-nikolas-ferreira-volta-a-viralizar-com-video-satirizando-declaracao-de-lula/

Deputado federal Nikolas Ferreira volta a viralizar nas redes sociais; dessa vez, com vídeo satirizando declaração de Lula

2025-02-07