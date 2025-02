Política Não é verdade vídeo que mostra Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes hostilizados em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Cenas foram gravadas em São Paulo, em 2016. Na época, Alckmin era governador, e Moraes, secretário da Segurança Pública. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais um post contendo um vídeo, acompanhado de uma legenda que afirma: “Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, juntos em restaurante, são quase linchados em Brasília”. No entanto, essa informação foi retirada de contexto. O vídeo realmente mostra Alckmin e Moraes sendo protegidos por seguranças e caminhando em meio a um tumulto, mas a legenda é enganosa.

A mensagem que acompanha as imagens diz o seguinte: “É PRA DIVULGAR! Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, juntos em restaurante, são quase linchados em Brasília. O vídeo foi derrubado… assisti, é assustador… o clima ferveu, estão perdendo o controle… bem feito!!! São esses representantes do povo? kkkkkkkk”.

Embora as imagens sejam reais, a legenda confunde os fatos e descontextualiza a situação. O vídeo foi, na verdade, gravado em 22 de fevereiro de 2016, quando Geraldo Alckmin ainda era governador de São Paulo e Alexandre de Moraes era o secretário da Segurança Pública do Estado. Nesse período, ambos estavam em uma posse, não em Brasília, como sugere a legenda.

Ao contrário do que é insinuado no post falso, as imagens não foram feitas em Brasília, mas sim na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), localizada no Largo São Francisco, no Centro de São Paulo. Naquela ocasião, Alckmin e Moraes participaram da posse do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, o que realmente aconteceu foi um episódio em que ambos foram abordados por manifestantes que estavam protestando contra supostos desvios de merenda escolar e contra a violência policial praticada pela Polícia Militar.

Para verificar a veracidade das informações, uma pesquisa no Google utilizando as palavras-chave “Alckmin Moraes hostilizados restaurante” leva a diversas checagens de fatos que desmentem a versão apresentada. Essas checagens indicam que o vídeo foi, de fato, gravado há quase nove anos, e não recentemente, como se tenta insinuar.

Uma pesquisa no Google, filtrando as informações para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, revela que o vídeo original foi publicado em 23 de fevereiro de 2016 no canal da Rede TVT no YouTube. O título da reportagem era: “Em protesto contra PM, manifestantes se deparam com Alckmin”. É importante notar que o logotipo da TVT aparece tanto no vídeo original quanto na versão manipulada que circula com a legenda falsa.

Além disso, uma reportagem publicada em 24 de fevereiro de 2016 pelo jornal Folha de S.Paulo também relatou o episódio. A matéria, intitulada “Alckmin é hostilizado por estudantes na Faculdade de Direito da USP”, corroborou que o episódio ocorreu durante um protesto estudantil contra a gestão pública, e não em um restaurante em Brasília, como sugerido.

