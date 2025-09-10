Colunistas Deputado federal Ronaldo Nogueira garante apoio a projeto da Federação Gaúcha e Associação dos Surfistas de Torres

Por Flavio Pereira | 10 de setembro de 2025

Participaram da reunião, além do deputado Ronaldo Nogueira, Fernando Cunha, Presidente da FGSurf; Jalmir Blando, Secretário da Cultura e Esportes de Torres ; Vereador Zé Ricardo Milanez; e Rodolfo Cardoso, Head de Comunicação Online Foto: Divulgação Participaram da reunião, além do deputado Ronaldo Nogueira, Fernando Cunha, Presidente FGSurf; Jalmir Blando, Secretário da Cultura e Esportes de Torres ; Vereador Zé Ricardo Milanez; e Rodolfo Cardoso, Head de Comunicação Online.(Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A comitiva do Memorial do Surf de Torres encontrou-se com o Deputado Federal Ronaldo Nogueira na terça-feira (9) para apresentar e buscar apoio para um ambicioso projeto que visa transformar o cenário do surf e do turismo na região. Essa reunião aprofunda uma parceria já consolidada, visto que o Deputado tem acompanhado de perto as demandas da entidade, inclusive em agendas em Brasília, demonstrando um compromisso contínuo com as iniciativas.

Projeto da nova sede da Federação Gaúcha de Surf

Durante o encontro, foi detalhada a proposta para a construção da nova Sede da Federação Gaúcha de Surf (FGS) e da Sede da Associação dos Surfistas de Torres (AST). Além disso, foi discutido o desenvolvimento de um inovador Projeto de Lounge de Convivência, que incluirá um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), sala de internet com acesso público, uma Escola de Surf.

O Deputado Federal Ronaldo Nogueira demonstrou grande interesse e confirmou seu apoio à iniciativa, reconhecendo o potencial do projeto para impulsionar o desenvolvimento local, o turismo e o esporte. “Eu apoio iniciativas ao esporte, principalmente onde há escolinhas gratuitas para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Acredito firmemente que, para tirar nossos jovens do mau caminho, devemos dar a eles endereços, como o endereço da escola, o endereço do esporte e o endereço da igreja. Este projeto oferece exatamente isso, dando novas perspectivas e dignidade”, destacou Nogueira.

“Este é um projeto de grande relevância não apenas para a comunidade do surf, mas para toda a cidade de Torres, que se beneficiará de uma infraestrutura moderna e multifuncional. O apoio do Deputado é fundamental para tirarmos essa visão do papel e concretizarmos um espaço que atenderá tanto os moradores quanto os visitantes”, afirmou Fernando Cunha, da FGSurf.

A iniciativa transcende a criação de sedes, visando também promover eventos de grande porte. Concomitante ao trabalho de representação da FGS e da AST, o espaço será palco para a realização de eventos de âmbito Municipal, Estadual e Federal, como, por exemplo, a já aguardada Taça Brasil CBSurf na cidade de Torres.

