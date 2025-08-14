Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Deputado Giovani Cherini propõe programa social alternativo para retirar pessoas do Bolsa Família

Por Flavio Pereira | 14 de agosto de 2025

Projeto do deputado federal Giovani Cherini (PL) implanta o Programa Nacional de Renda Mínima Digna. (Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Bolsa Família representa hoje um programa que alcança maios de 20 milhões de famílias em 5.570 municípios brasileiros, segundo dados oficiais. É algo impressionante. Por conta desse volume de dependentes, o deputado Giovani Cherini protocolou um projeto que se propõe a substituir o atual Bolsa Família por um programa mais moderno. Trata-se do Programa Nacional de Renda Mínima Digna – PRMD, destinado à garantia de renda complementar aos cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade, com incentivo à formalização do vínculo de trabalho. Cherini explicou para o colunista, que essa proposta “traz uma nova abordagem de política social voltada à autonomia do cidadão brasileiro com foco em inclusão produtiva e valorização do esforço individual com a formalização de empregos, a capacitação e a redução da dependência estatal”.

O programa prevê uma renda suplementar a famílias de baixa renda e vulneráveis por pobreza. “Defendemos a substituição do atual Bolsa Família por um programa mais moderno”, afirma Cherini.

Como funcionaria o novo programa Nacional de Renda Mínima

Pelo projeto de Cherini, para receber a renda complementar prevista, o beneficiário deverá estar inscrito em curso de qualificação profissional ou na educação básica, quando ainda não tiver concluído esse nível de ensino. Aqueles que tiverem filhos menores de 4 (quatro) anos de idade, devem ter uma exceção no cumprimento dessa condicionalidade, uma vez que essa idade exige uma maior dedicação de cuidado aos filhos. O beneficiário que ingressar no mercado de trabalho poderá manter por 12 (doze) meses integralmente o valor do benefício, quando sua renda mensal do trabalho formal for igual ou inferior a um salário mínimo; manter 75% (setenta e cinco por cento) do valor do benefício, quando sua renda mensal do trabalho formal for superior a um salário mínimo e igual ou inferior a dois salários mínimos; ou manter 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício, quando sua renda mensal do trabalho formal for superior a dois salários mínimos.

No Brasil, Bolsa Família paga mais de 20 milhões de famílias

O Bolsa Família contemplou 20,56 milhões de famílias em 5.570 municípios do Brasil, com um investimento federal de R$ 13,8 bilhões. A Bahia tem sido o estado com o maior número de beneficiários, atendendo 2,47 milhões de famílias, seguida por São Paulo, com 2,46 milhões. A diferença é que enquanto a Bahia possui 1,9 milhão de pessoas com emprego formal, em São Paulo esse número chega a 123,1 milhões de carteiras assinadas.

Nordeste lidera com maior parcela do Bolsa Família

Em valor distribuído, a região Nordeste contabiliza a maior parcela, com R$ 6,29 bilhões para 9,4 milhões de famílias. Em seguida, vieram as regiões Sudeste (5,93 milhões de famílias e R$ 3,92 bilhões), Norte (2,63 milhões e R$ 1,85 bilhão), Sul (1,48 milhão e R$ 990,5 milhões) e Centro-Oeste (1,10 milhão e R$ 746,1 milhões).

Farroupilha tem a única escola da Região Sul no ranking do Prêmio MEC da Educação Brasileira

O município de Farroupilha ganhou destaque nacional na educação. A mais recente edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira listou escolas de todo o País, e a centenária Escola Santa Cruz, de Farroupilha, registrou mais um importante momento de sua história. Em Brasília, a instituição recebeu o Prêmio MEC da Educação Brasileira – Edição 2025. A homenagem foi um reconhecimento do Ministério à conquista do maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano de 2023, entre os anos finais do ensino fundamental. A escola foi a única da Região Sul do Brasil a receber a deferência na categoria, e a única gaúcha premiada. Diretora e vice do colégio, Fernanda Aguiar e Veridiana Brustolin, participaram do evento em Brasília, ao lado da secretária municipal de Educação, Flávia Zanfeliz.

Ex-deputado Capitão Macedo filia-se ao Podemos

O Podemos recebe no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, a filiação do ex-deputado estadual Capitão Macedo, em ato que será realizado às 19h, em Canoas. O evento reunirá dirigentes, filiados e lideranças do partido. Militar reformado e professor por mais de 30 anos, Capitão Macedo exerceu mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2023, período em que se destacou por pautas ligadas à educação, empreendedorismo, turismo regional e agricultura. Macedo foi eleito em 2018 pelo PSL, com 17.592, votos e em 2022 ficou como suplente do PL, com 19.403 votos.

Governo dos EUA acusa Brasil de ser cúmplice da ditadura de Cuba

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a punição de funcionários do governo federal, após denunciar o programa Mais Médicos como um sistema de trabalho escravo. Os Estados Unidos anunciaram a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, “por sua cumplicidade” com o programa “Mais Médicos”, uma parceria com Cuba.

O governo americano denunciou o governo brasileiro como cúmplice da ditadura de Cuba, por conta do programa Mais Médicos, considerado “um antro de trabalho escravo”. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, em comunicado foi taxativo: “Utilizaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba”, denunciou.

FIERGS comemora 88 anos evento em Passo Fundo

O presidente da FIERGS, Claudio Bier, vai comemorar os 88 anos da entidade nesta quinta-feira em Passo Fundo. Será no projeto Rota FIERGS. No encontro, Bier, diretores e coordenadores dos conselhos e comitês temáticos da entidade se reúnem com presidentes de sindicatos e representantes das indústrias locais para ouvir suas demandas e buscar maneiras de apoiá-las. O evento também contará com a participação do vice-presidente regional da FIERGS na Região Norte, Jairo Alberto Zandoná.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

