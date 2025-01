Colunistas Deputado Giovani Cherini quer aprovar projeto que cria o programa nacional de dragagem dos rios

Por Flavio Pereira | 6 de janeiro de 2025

Projeto do deputado Giovani Cherini cria o programa nacional de dragagem. (Foto: Reprodução vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Preocupado com o assoreamento do Guaíba, que ameaça municípios do estado e já impede a navegação, o deputado federal Giovani Cherini (PL) informou à coluna que protocolou na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2889/24, que propõe a criação de um programa nacional de dragagem.

Na sexta-feira (3), o deputado federal Giovani Cherini divulgou um vídeo, no qual chamou a atenção dos gaúchos para a nova “ilha” do Guaíba. O local, que antes era um rio profundo, agora está tomado por areia, formando uma área gigantesca e preocupante.

O projeto que cria o programa nacional de dragagem autoriza a liberação de recursos federais para que os municípios possam, em parceria com o governo, limpar os leitos dos rios e combater o acúmulo de sedimentos que está causando o assoreamento. A dragagem permitirá a desobstrução dos leitos fluviais, garantindo um melhor escoamento das águas e protegendo as cidades.

– Essa área do Guaíba, que antes tinha 12 metros de profundidade, agora tem apenas 2 metros. Estamos vendo a formação de hectares de praias e rios atolados. Não adianta construir diques se os rios estão assoreados! A enchente de 2024 agravou ainda mais o problema, trazendo areia dos rios afluentes e aumentando a pressão sobre os diques das cidades próximas”, destacou o deputado no vídeo divulgado.

Governo Lula já é pior que Dilma, que sofreu impeachment

O terceiro governo Lula já coleciona alguns recordes que o transformam em algo que se julgava impossível: ser pior que o segundo governo Dilma que por muito menos, sofreu um impeachment. Para não estragar o inicio da semana, vamos alinhar apenas três:

* O maior rombo das contas públicas, que atinge o valor de R$ 1,1 trilhão, recorde desde que a série histórica começou a ser calculada.

* Recorde de rombo nas empresas estatais: o buraco de R$ 7,4 bilhões é o maior desde que a série histórica começou a ser calculada em 2002.

* Recorde na alta do dólar, que bateu R$ 6,26. Foi a maior cotação da história.

IOF/Cambio teve nova redução. Medida do governo Bolsonaro

Desde a última sexta-feira (03), está em vigor a redução do IOF (Imposto sobre Operações financeiras). O fim gradativo do IOF/câmbio, que passa para 3,38 %, nas compras realizadas no exterior foi medida do então presidente Jair Bolsonaro. Em 2028 o IOF câmbio será zerado em definitivo.

Jair Bolsonaro, ao lembrar que o atual noticiário não menciona que esta redução foi de sua autoria, acrescenta que “também em 2022 elevamos o limite de isenção para compras realizadas no exterior de US$ 500 para US$ 1.000.”

Lula não vai à posse de Donald Trump. Convites são pessoais.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente argentino Javier Milei também foram convidados por Donald Trump para a sua posse. Não é tradição deste evento o convite a chefes de Estado, cabendo ao presidente eleito escolher alguns convidados pessoais, e informar ao cerimonial da Casa Branca. Os três – Milei, Bukele e Georgia – são aliados próximos de Trump que também se posicionaram de forma firme em relação a algumas ações do presidente Joe Biden dos EUA para inibir o crescimento da direita.

Onde está o dinheiro dos impostos? O gato comeu?

O ano de 2024 fechou para o Brasil com uma arrecadação acima de R$ 3,5 trilhões, em todos os níveis. Mesmo com esse dinheiro grosso entrando nos cofres, o governo Lula conseguiu outra proeza: em apenas dois anos, acumulou R$ 2 trilhões na dívida pública: a dívida saltou de R$ 7 trilhões para R$ 9 trilhões. Só existe uma certeza: há um ralo para onde essa dinheirama está escoando.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Deputado Giovani Cherini quer aprovar projeto que cria o programa nacional de dragagem dos rios

