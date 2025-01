Cláudio Humberto Governo paga R$ 191 milhões em emenda em um dia

Por Cláudio Humberto | 6 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

No primeiro dia útil do ano, 2 de janeiro, o governo Lula abriu o cofre e despejou mais de R$ 191,6 milhões em emendas, tudo já em fase de pagamento. O recurso está classificado como emenda de bancada, de relator, de comissão e individual. O maior valor foi pago ao município de Normandia (RR) via bancada de Roraima: R$ 7,3 milhões pagos pelo Ministério das Cidades para investimento em mobilidade urbana.

37,5 mil habitantes

Afogados da Ingazeira (PE) levou a segunda emenda mais poupuda, R$ 5 milhões da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.

Milhões goiano

O governo pagou ainda R$ 4,8 milhões para o Estado de Goiás que a bancada goiana mandou para o programa de moradia digna.

Coisa de milhões

A emenda individual do senador Márcio Bittar (União-AC) foi a quarta maior paga, pouco mais de R$ 4,7 milhões para o Estado do Acre.

Quem é?

A maioria das emendas foi indicada em 2024, mas há coisa antiga, até de 2014. De tão velhas, nem mesmo têm os autores identificados.

Aliados projetam Motta com mais votos do que Lira

A expressiva vitória de Arthur Lira (PP-AL), com 464 votos, no último mandato para presidente da Câmara pode ser superada, ao menos nas planilhas de votação que os deputados adoram passar de um lado para o outro com estimativas de voto. O provável sucessor de Lira, deputado Hugo Motta (Rep-PB), contam os parlamentares, deve ter 480 votos. Eventual sucesso de Motta também entra na conta do alagoano, que costurou praticamente candidatura única do colega paraibano.

Quase um w.o.

A vitória de Motta só não será por w.o porquê o Psol, com 13 deputados, vai lançar o Pastor Henrique Vieira (RJ). Se tudo der certo, terá 13 votos.

Tem a força

Pela habilidade de Lira, que pavimentou a candidatura de Motta, o governo Lula quer manter o deputado por perto, fala até em ministério.

Relax

Publicamente Lira já negou que vá assumir algum ministério. O que diz é que, findado o mandato na presidência, vai “descansar um pouco”.

CPI no forno

Já no dia da posse, a Câmara de São Paulo registrou três pedidos de CPIs, todas mirando a esquerda: duas miram o tema “invasão de propriedade privada” e outra as ONGs que atuam na Cracolândia.

Veja essa

Como todo mundo quer faturar algum com o 8 de janeiro, o PT prepara um ato em Araraquara (SP) para lembrar a quebradeira ocorrida em Brasília. A justificativa: era lá que Lula estava na hora do vandalismo.

Politicagem

Além de pedir a presença de todos os ministros no ato que está preparando para explorar politicamente o 8 de janeiro, Lula quer ainda a presença dos comandantes das Forças Armadas na cerimônia.

Alívio

O Itamaraty recebeu até com alívio a decisão de Edmundo González, reconhecido por parte do globo como vencedor das eleições da Venezuela, de não vir ao Brasil no tour que faz pela América Latina.

Faz o Z

A turma da zoeira na internet não levou muito a sério a candidatura de Gusttavo Lima para Presidência da República. Com humor, o pessoal do X lançou o nome de Zeca Pagodinho para rivalizar com o sertanejo.

Que nível

Virou uma baixaria a transição na prefeitura de Timon (MA). O eleito Rafael Brito (PSB) diz que a ex-prefeita Dinair Veloso (PDT) não facilita e até excluiu o perfil institucional da prefeitura no Instagram.

Orelha quente

Sidônio Palmeira nem assumiu a Secom e petistas já plantam discórdia com o nome do marqueteiro. Dizem que um irritado Fernando Haddad (Fazenda) credita a Palmeira a ideia de juntar o desastroso anúncio de corte de gastos com isenção do Imposto de Renda.

Mudança

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) perde este ano uma mulher na composição de ministros efetivos, sai a corregedora-geral Isabel Gallotti e entra Antonio Carlos Ferreira para a vaga na corregedoria.

Pergunta no Planalto

O governo Lula ainda está em recesso?

PODER SEM PUDOR

Teatral, sempre

O ex-governador Carlos Lacerda era dado a gestos teatrais, não apenas em público, no exercício da política, mas até mesmo em sua casa. Certa vez, ao encontrar um passarinho morto na gaiola que o empregado esquecera ao sol, ele gritou, com a ave inerte na mão e o braço estendido:

– Contempla tua obra, assassino!

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

