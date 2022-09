Geral Deputado hostiliza a jornalista Vera Magalhães após debate em São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, deputado estadual Douglas Garcia hostilizou Vera Magalhães após debate na TV Cultura. (Foto: Reprodução)

A jornalista Vera Magalhães foi hostilizada pelo deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos), apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), após o debate para o governo de São Paulo, na noite de terça-feira (13), na TV Cultura. Usando um celular para gravar o ato, o parlamentar foi até ela e, de forma truculenta, reiterou os ataques feitos pelo chefe do Executivo há duas semanas a chamando de “vergonha para o jornalismo brasileiro”, em seguida, reproduziu uma falsa notícia sobre a remuneração anual da jornalista na TV Cultura.

“Não tenho medo de homem que ameaça e intimida mulher”, escreveu Vera Magalhães, no Twitter. Ela afirmou que precisou sair escoltada por seguranças do Memorial da América Latina – local onde aconteceu o debate – e adicionou que iria registrar um boletim de ocorrência pela ameaça sofrida. “Um país que condescendendo com esse tipo de ameaça à imprensa não é uma democracia plena. Basta!”, adicionou a jornalista.

Separados por um segurança, Douglas Garcia continuou repetindo ataques a Vera Magalhães até ter o telefone celular tomado pelo diretor de redação da TV Cultura, Leão Serva, que arremessou para longe o aparelho.

Em postagem no Twitter antes de começar o debate, o parlamentar bolsonarista exibiu o crachá de convidado e perguntou se Vera iria participar do evento.

Douglas Garcia é candidato a deputado federal. Ele foi ao debate acompanhando a comitiva do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio Freitas (Republicanos). Pelas redes sociais, Tarcísio de Freitas, que também é apoiado por Bolsonaro, manifestou repúdio ao ato do deputado estadual, que classificou como “agressão”. “Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa”, escreveu. Segundo Vera, ele também a telefonou para manifestar solidariedade.

Após hostilizar Vera Magalhães, o deputado Douglas Garcia afirmou nesta quarta-feira (14) que não se arrepende de sua atitude e acredita não dever desculpas à jornalista, mas, sim, ao candidato Tarcísio de Freitas. A declaração foi feita em vídeo publicado pelo parlamentar nas redes sociais.

“Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Se for para pedir desculpas para alguém, não é para jornalista nenhum. Tenho que pedir desculpas para o Tarcísio, está entendendo?”, disse ele.

O parlamentar disse ter feito boletim de ocorrência contra Vera por calúnia, por ela ter usado o termo “agressão” para se referir ao ocorrido. Segundo Garcia, o que ele fez foi um “questionamento legítimo”.

Vera publicou um vídeo nas redes sociais. “Essa violência já foi longe demais e não é tolerável na democracia”, disse. “Eu não vou me intimidar diante desses ataques sistemáticos, institucionalizados, cada vez mais violentos”, afirmou.

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) informou ter se associado à Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) e ao SJSP (Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo) na exigência pela imediata cassação do parlamentar estadual e sua responsabilização judicial.

“O ataque misógino desferido a uma profissional no exercício de sua profissão atinge diretamente todas as mulheres brasileiras, o que por si só evidencia a necessidade de um posicionamento das senhoras e dos senhores parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Ao mesmo tempo, as agressões verbais desferidas por Garcia demonstram seu despreparo para conviver com o estado democrático de direito, o que o impossibilita de atuar no parlamento, instituição onde a convivência democrática é exigência fundamental”, informou a ABI.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, determinou que a ofensa de Douglas Garcia seja analisada pela procuradoria eleitoral de São Paulo. A decisão é desta quarta-feira.

“Considerada a gravidade do ocorrido, determino o encaminhamento do referido link da matéria ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que possa dar o devido encaminhamento ao Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo de serem analisadas eventuais providências que entender necessárias”, escreveu Moraes.

Os deputados estaduais Emídio de Souza (PT-SP) e Paulo Fiorilo (PT-SP), assim como Isa Penna (PSOL-SP), protocolaram pedidos de cassação do mandato de Douglas Garcia na Assembleia Legislativa de SP. As duas ações, uma organizada pelos dois petistas e a outra feita pela psolista, ocorrem após o episódio. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo, da Agência Senado e da ABI.

