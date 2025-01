Bruno Laux Deputado Jeferson Fernandes avalia que desligamentos na Corsan impactarão na qualidade dos serviços oferecidos pela companhia

Por Bruno Laux | 16 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Prejuízos múltiplos

O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) se manifestou nesta -feira em solidariedade aos trabalhadores que foram demitidos da Corsan pelo grupo Aegea. Segundo o Sindiágua, mais de 200 funcionários foram desligados nesta semana, após o fim do período de 18 meses de estabilidade concedido em meio às negociações do processo de privatização da empresa, em julho de 2023. Para Jeferson, além da perda dos empregos gerada pelo movimento, há também prejuízos na qualidade dos serviços da instituição, que deixam de ser prestados pelos trabalhadores “preparados e experientes”. O deputado se comprometeu a seguir fiscalizando a empresa e cobrando pelo melhor serviço oferecido à população. “Renovamos o nosso compromisso de fiscalizar essa gestão, cobrar os investimentos anunciados de que, até 2033, 100% do esgoto estaria sendo tratado aqui no RS. Por enquanto, não vimos nada neste sentido”, pontua o parlamentar.

Monitoramento climático

Já está funcionando em Porto Alegre o novo sistema eletrônico de monitoramento e alerta para riscos climáticos na Capital. Ativado nesta -feira, o mecanismo é composto por dez totens instalados em diferentes regiões da cidade, programados para funcionarem como estações meteorológicas capazes de mensurar fatores como o volume de chuva por sensor óptico, a velocidade e direção do vento por ultrassom, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar e radiação solar, assim como detectar digitalmente vibrações de terra. Além dos sensores, as unidades são equipadas com câmeras de vídeo de 360 graus, além de alto-falantes de grande potência para propagar o som ao vivo ou reproduzir mensagens automáticas e emitir avisos por sirene e luzes de sinalização.

Contrariedade à oneração

Em roteiro pelo RS no papel de presidente em exercício da Assembleia gaúcha, o deputado Paparico Bacchi (PL) participou nesta -feira de um encontro de lideranças regionais no município de Casca, no Nordeste gaúcho. Tratando de pautas municipalistas locais, o parlamentar apresentou seu posicionamento e debateu alternativas à implantação das novas praças de pedágio propostas pelo governo do Estado na região. “Reitero o que sempre defendi: o Brasil está entre os países com maior carga tributária do mundo, não é onerando ainda mais o cidadão que alcançaremos o desenvolvimento que nosso Estado merece”, destacou Paparico.

Mais Professores

O governo federal publicou nesta -feira o decreto que institui o programa Mais Professores para o Brasil, articulado pelo Ministério da Educação. A iniciativa prevê, entre outros pontos, a criação da “Prova Nacional Docente”, a ser realizada anualmente para a seleção de professores, e do “Pé-de-Meia Licenciaturas”, que oferecerá auxílio financeiro mensal para estudantes permanecerem em cursos de formação de professores. Segundo o Executivo federal, a medida busca promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica, além de incentivar a docência no Brasil.

Asfaltamento em Igrejinha

O deputado estadual Joel Wilhelm (PP) acompanhou nesta -feira o vereador e correligionário Willian Procksch (PP), de Igrejinha, em uma reunião com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano para tratar de projetos da cidade cadastrados na pasta. Entre as iniciativas discutidas, teve destaque o projeto de asfaltamento de uma via intermunicipal na cidade, que o parlamentar afirma que deve aprimorar a infraestrutura da região, viabilizando mais segurança e conforto aos cidadãos locais. “Acreditamos que essa iniciativa será um grande passo para o desenvolvimento e a mobilidade da comunidade”, destaca Joel.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-01-16