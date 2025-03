Política Deputado Nikolas Ferreira é detonado por aliados após se reunir com crítico de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Nikolas apareceu ao lado do influenciador Renato "38tão", que classificou Bolsonaro como integrante da "extrema esquerda".

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) recebeu críticas de aliados e apoiadores após aparecer em fotos e vídeos ao lado do influenciador Renato “38tão”, que classificou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como integrante da “extrema esquerda”.

Renato, que se considera de direita e é defensor da criptomoeda Bitcoin, chegou a dizer em um podcast que “não há a mínima chance de a esquerda sair do Brasil”, e afirmou que, em sua visão, o governo de Bolsonaro foi mais alinhado à esquerda do que o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Como argumento, ele citou a indicação de dois ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele, seriam “petistas declarados”.

“Bolsonaro era ou não a maior cadela do PT e o maior traidor e covarde dos últimos quinhentos anos. Basta você ver as pessoas que ele indicou. Quem é Mendonça? Ele não é um petista, que doou dinheiro do bolso dele para Lula em 2022? Ele é um pastor verdadeiro ou serve ao diabo? Ele teve cargo comissionado com Toffoli, sim ou não? Esse Kássio com “k” passou em algum concurso na vida? Quem indicou ele? Tarcísio, o astronauta e essa escória toda que eles colocam em todos os cargos. Mais importante que a sua opinião, é o seu compromisso pessoal”, disse no podcast Inteligência Ltda.

O momento foi relembrado por perfis bolsonaristas, que também destacaram outros momentos em que Nikolas agiu de forma contrária aos interesses do clã bolsonarista. “Nikolas se opôs a Bolsonaro na eleição em SP/Farçal, na proibição de celulares nas escolas, na #AnistiaJá, na PEC da idade para o Senado, no fim da ficha limpa (que persegue a direita), recusou ajuda dos EUA e agora encontra com o psicopata 38tão! Aliado?”, escreveu um internauta.

No entanto, os registros do deputado mineiro com o influenciador pegou mal entre os bolsonaristas. O deputado Mário Frias (PL-SP) chamou a postura do colega de “completamente absurda” e afirmou que não “condiz com alguém que se diz aliado de Bolsonaro”.

“Não acho que seja uma postura digna de alguém que se diz aliado do presidente Bolsonaro, fazer foto e vídeo, aos risos, com duas pessoas que chamam o presidente de cadela, covarde e outros xingamentos baixos e vis. Qualquer um que convive nas redes sociais sabe quem são eles. Podem dizer que sou antiquado, mas não ando de sorriso e abraço com quem destrói a reputação de amigo meu”, escreveu Frias.

Em resposta ao post de Frias, o deputado federal André Janones (Avante-MG), da base do governo Lula, ironizou a crítica feita pelo parlamentar e brincou ao dizer que entendia a aproximação entre os dois também como uma “traição”. “Divergências à parte, concordo contigo! Sacanagem o que estão fazendo com o Presidente Bolsonaro! Tenho muitas críticas a ele, mas não justifica essa trairagem”, escreveu Janones. As informações são do portal de notícias O Globo.

Deputado Nikolas Ferreira é detonado por aliados após se reunir com crítico de Bolsonaro

2025-03-11