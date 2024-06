Colunistas Deputado Paparico Bacchi propõe auxílio emergencial de R$ 8 mil ao produtor e empreendedor rural familiar

Por Flavio Pereira | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado Paparico Bacchi protocolou o projeto na Assembleia Legislativa Foto: Celso Bender/Divulgação/ALRS Deputado Paparico Bacchi protocolou o projeto na Assembleia Legislativa. (Foto: Celso Bender/Divulgação/ALRS) Foto: Celso Bender/Divulgação/ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Decorridos quase 30 dias de calamidade pública no Estado, a situação continua cada vez mais preocupante, avalia o vice-presidente da Assembleia Legisltiva, deputado Paparico Bscchi (PL).

Para ajudar os gaúchos, o deputado propôs uma medida objetiva, ao protocolar o Projeto de Lei n° 160/2024, que ampara o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural. A proposta garante um auxílio emergencial, a ser fornecido pelo Governo do Estado do RS, no valor de R$ 8 mil, em cinco parcelas de R$ 1,6 mil, aos agricultores familiares, com o objetivo de assegurar condições de subsistência e fomentar a retomada das atividades produtivas rurais. A proposta utiliza recursos do Fundo do Plano Rio Grande para mitigar prejuízos de agricultores familiares gaúchos.

Além disso, explica o deputado, o projeto também beneficia e prioriza a mulher que seja agricultora familiar, provedora da família, com o pagamento em parcela única deste auxílio emergencial, já na primeira etapa dos pagamentos.

Paparico Bacchi destaca que a proposta é pontual para mitigar os impactos socioeconômicos da crise climática no RS e dar fôlego para as famílias gaúchas, com a utilização dos recursos específicos para a pauta, pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

“Muitos produtores agrícolas familiares perderam tudo com o desastre climático no RS, que castigou ainda mais os produtores gaúchos, que já estavam assolados pelas últimas estiagens e enchentes do ano passado. Toda produção, colheita e maquinário foram destruídos. Essa medida permitirá que os agricultores familiares possam se reerguer e recomeçar a produção de alimentos necessários ao abastecimento do Estado. Com muita solidariedade e cooperação entre os entes federativos, neste momento de crise, conseguiremos superar esse tenebroso cenário que estamos atravessando no RS”, finalizou o deputado Paparico Bacchi.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/deputado-paparico-bacchi-propoe-auxilio-emergencial-de-r-8-mil-ao-produtor-e-empreendedor-rural-familiar/

Deputado Paparico Bacchi propõe auxílio emergencial de R$ 8 mil ao produtor e empreendedor rural familiar

2024-05-30