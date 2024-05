Colunistas CREA-RS: Há 90 anos ao lado da sociedade gaúcha

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A tragédia do Rio Grande do Sul foi absurda, impensável e sem precedentes e mexeu com a nossa humanidade. Desde o começo o CREA-RS esteve mobilizado, assim como todo o Brasil, fazendo parte das entregas de doações e iniciativas solidárias.

O momento agora é de reconstrução e solidariedade técnica. E é assim que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS chega aos 90 anos neste 30 de maio de 2024. Temos certeza que para reerguer o Rio Grande do Sul depois desta tragédia, com toda a infraestrutura comprometida, estradas, pontes, casas, somente com muito conhecimento técnico dos profissionais das Engenharias e Geociências. Cidades que, possivelmente, terão que ser realocadas.

O CREA-RS batalhou e agora os profissionais voluntários de qualquer unidade da federação, com visto no Rio Grande do Sul, envolvidos em obras de reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul estão isentos da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Aprovada por unanimidade pelo Plenário do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) na sexta-feira (24), a ART Humanitária, a custo zero, foi uma solicitação da Eng. Amb. Nanci Walter, presidente do CREA-RS, por meio de um ofício enviado em 20 de maio. O objetivo é incentivar e apoiar o voluntariado dos profissionais inscritos no Cadastro Voluntário, aberto pelo Regional gaúcho, que já conta com mais 3 mil inscritos.

É uma conquista histórica que reforça a solidariedade e o nosso compromisso com os gaúchos. O CREA-RS sempre primou pela valorização da área tecnológica, garantindo a segurança da sociedade. Em sua trajetória, os representantes do Conselho, sua diretoria, inspetores, conselheiros, estiveram sempre empenhados em promover o desenvolvimento sustentável, com olhar técnico sobre as questões de infraestrutura, meio ambiente e segurança.

Reafirmamos neste momento difícil para o nosso estado o aprimoramento, a transformação e a maturidade alcançados durante esses anos. Estamos do lado do nosso Rio Grande e o conhecimento técnico dos nossos 80 mil profissionais vão contribuir para a reconstrução do nosso estado.

Não há como pensar uma cidade sem antes pensar nas pessoas, pois elas precisam estar no centro de tudo. Juntos, vamos encontrar as melhores soluções em benefício da sociedade gaúcha, de quem o CREA-RS esteve ao lado nestes 90 anos. Ao garantir o exercício do profissional legalmente habilitado, o CREA-RS visa a segurança e o bem-estar das pessoas em todos os setores.

Não é um momento de comemorar, mas de muito trabalho técnico. No entanto, vamos aproveitar para saudar os 90 anos do CREA-RS e seus profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências que estão na linha de frente em prol da população do Rio Grande!

* CREA-RS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul)

2024-05-30