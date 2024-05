Colunistas Deputada Delegada Nadine busca apoio para servidores da Segurança Pública atingidos pelas enchentes

Por Flavio Pereira | 30 de maio de 2024

A deputada estadual, Delegada Nadine esteve ontem com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos levando pautas dos servidores da segurança. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os servidores da segurança pública também estão sofrendo as consequências das enchentes. Mesmo atuando sem interrupção em diversas frentes, muitos servidores da Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Penal, Bombeiros e Perícias perderam total ou parcialmente suas casas, além de contabilizarem outros prejuízos. A pauta foi levada ontem pela deputada estadual Delegada Nadine ao presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Ex-chefe da Polícia Civil, a deputada recebeu do dirigente do banco a notícia de que o financiamento habitacional para os servidores terá o limite ampliado para 90% do valor da avaliação do imóvel. Lemos já contabiliza outros benefícios autorizados aos servidores como a prorrogação, por 120 dias, dos pagamentos das parcelas de crédito consignado, empréstimo pessoal e financiamento habitacional. Como os servidores da segurança pública não se encaixam em nenhum dos programas de assistência disponibilizados pelos governos federal e estadual, a deputada vai levar ao governado Eduardo Leite essa situação, buscando alternativas.

Presidente Lula sancionou projeto de lei que autoriza estudos para doenças graves e raras

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços em Saúde e relator do projeto de autoria da ex-senadora Ana Amélia Lemos que autoriza a realização de pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil, o deputado federal Pedro Westphalen comemorou a sanção da matéria ontem pelo presidente Lula. Para que se chegasse a esse resultado, o parlamentar que é médico, trabalhou com as entidades que compõem o grupo de trabalho e articulou junto ao relator da proposta no Senado, senador Hiran Gonçalves, mudanças que possibilitassem a aprovação do texto, de autoria da ex-senadora Ana Amélia Lemos. “Foi um trabalho de muitas mãos, que contou com a participação de toda a sociedade. E o resultado é um divisor de águas com o estabelecimento da primeira legislação oficial sobre pesquisa no Brasil”, afirma.

Derrubada de veto pelo Congresso permite ampliação do aeroporto de Santa Rosa

A Sessão do Congresso Nacional realizada na ultima terça-feira (28) derrubou o veto do presidente Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias que trata da ampliação e reaparelhamento do aeroporto Alberto Leher, de Santa Rosa. O resultado foi 421 pela derrubada do veto e 44 pela manutenção. Desta forma será possível a publicação do edital de licitação das obras.

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) comentou a decisão:

“Isto interessa ao Rio Grande do Sul, afetado tão gravemente por essa enchente. É um aeroporto que já tem recursos de bancada e emendas individuais, com praticamente o recurso quase todo garantido. Nossa região depende deste aeroporto para seu desenvolvimento, dada sua distância dos grandes centros. É uma região que tem as maiores fábricas de colheitadeiras, grandes frigoríficos, uma região que tem tudo. Com este aeroporto, virão mais investimentos e desenvolvimento ainda mais rápido. É o que estamos precisando, principalmente neste momento de crise, precisamos deste horizonte e desta luz.

Ministro Rui Costa, da Casa Civil, reuniu especialistas em recursos hídricos

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, desembarcou ontem (29) no Rio Grande do Sul para, entre outras agendas, ouvir especialistas em recursos hídricos sobre as dificuldades que o estado já enfrentou em sua história e os caminhos já delineados para que novas inundações não voltem a acontecer. A informação foi encaminhada a esta coluna pela jornalista Mirna Costa, da assessoria da Presidência da República. Rui Costa esteve acompanhado pelo ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e dos ministros das Cidades, Jader Filho; Saúde, Nísia Trindade; e Integração Nacional, Waldez Góes. Rui Costa garantiu que o governo Federal vai atualizar os projetos de requalificação, manutenção e correção dos sistemas de drenagem existentes, de modo emergencial. A reunião contou com presença do vice-governador, Gabriel Souza.

Advogado recorre ao Conselho Superior do MP contra arquivamento da denuncia em Quaraí

Irresignado com a decisão da Promotora de Justiça de Quaraí, que negou recurso e manteve o arquivamento das denúncias envolvendo o prefeito do município, o advogado Fabio Correa dos Santos decidiu levar o caso ao CSMP (Conselho Superior do Ministério Público). O advogado juntou novos elementos, inclusive as conclusões de uma CPI instaurada pela Câmara de Vereadores, indicando a possível caracterização de corrupção ativa e enquadrando o prefeito Jefferson Pires em vários fatos.

Deputado Paparico Bacchi propõe auxílio emergencial ao produtor e empreendedor rural familiar

Vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paparico Bacchi, protocolou o Projeto de Lei n° 160/2024, que ampara o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural. A proposta autoriza o pagamento um auxílio emergencial pelo Governo do Estado, no valor de R$ 8 mil, em cinco parcelas de R$ 1.600 mil, aos agricultores familiares, com o objetivo de assegurar condições de subsistência e fomentar a retomada das atividades produtivas rurais. A proposta indica os recursos aportados ao Fundo do Plano Rio Grande.

