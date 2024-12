Colunistas Deputado Victorino recebe Comenda de Honra ao Mérito em Pareci Novo

Por Flavio Pereira | 10 de dezembro de 2024

Deputado Gustavo Victorino na entrega da Comenda de Honra ao Mérito em Pareci Novo Foto: Divulgação Deputado Gustavo Victorino na entrega da Comenda de Honra ao Mérito em Pareci Novo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado Gustavo Victorino recebeu na segunda-feira (9) a Comenda de Honra ao Mérito do Poder Legislativo Municipal de Pareci Novo, em cerimônia na sede da Câmara de Vereadores. A homenagem, proposta pelo presidente da Casa, vereador Antonio Gelcí de Mello, reconhece os relevantes serviços prestados pelo parlamentar ao município, ao Vale do Caí e ao Rio Grande do Sul.

No ato de entrega, o vereador Antonio Gelcí de Mello destacou as ações do deputado Victorino na proteção à agricultura, recursos para a saúde e educação por meio de emendas parlamentares e o incentivo ao setor produtivo e turístico da região.

“O deputado Victorino se destaca na luta pelo desenvolvimento, geração de renda e bem-estar da nossa comunidade, de todo o povo gaúcho, com reflexos em nível nacional, por isso, é um privilégio poder lhe conceder o título de Comendador de Pareci Novo”, afirmou o vereador Antonio Gelcí de Mello.

Ao agradecer a homenagem, o deputado lembrou o trabalho em prol de cada cidadão, representado nos mais de 80 projetos de lei protocolados na Assembleia Legislativa em menos de dois anos de mandato. “Receber a mais importante honraria do Legislativo municipal de Pareci Novo é mais do que um motivo de orgulho, mas um compromisso de fazer cada vez mais e melhor”, manifestou Victorino.

2024-12-10