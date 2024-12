Colunistas Câmara entrega ao Professor Daniel Mitidiero título de Cidadão de Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 10 de dezembro de 2024

Em sessão solene presidida pelo vereador Marcio Bins Ely, o advogado e professor Daniel Francisco Mitidiero recebeu o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, proposto pelo vereador Luiggi Bertaco Foto: Ana Terra Firmino/CMPA Em sessão solene presidida pelo vereador Marcio Bins Ely, o advogado e professor Daniel Francisco Mitidiero recebeu o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, proposto pelo vereador Luiggi Bertaco. (Foto: Ana Terra Firmino/CMPA)

Em sessão solene na segunda-feira (9), a Câmara Municipal entregou o título de Cidadão de Porto Alegre ao advogado, escritor e professor de Direito da Ufrgs Daniel Mitidiero. A distinção foi proposta pelo vereador suplente Luiggi Bertaco (PDT). A sessão foi presidida pelo vereador Márcio Bins Ely.

Bertaco destacou a importância do título de Cidadão, lembrando que se trata da mais alta honraria concedida pela Câmara. O vereador lembrou que o professor Daniel Mitidiero foi influente em seu desenvolvimento pessoal e acadêmico e que ele possui uma enorme capacidade de transmitir o conteúdo e de transformar assuntos complexos de forma simples. “O trabalho intelectual de Mitidiero merece ser exaltado, pois contribui para o desenvolvimento da justiça civil e na formação de milhares de estudantes de Direito. Porto Alegre, ao conceder o título de Cidadão, agradece ao professor por colocar nossa cidade na vanguarda do processo civil.”

Ao se manifestar da tribuna, o professor Daniel Mitidiero observou que está acostumado a falar, mas reconheceu que a homenagem o deixou sem palavras. “Realmente, estou muito emocionado com a homenagem que a cidade de Porto Alegre me faz neste momento. Porto Alegre está em mim, e agradeço demais esta honraria que vou levar comigo sempre.”

História

Daniel Mitidiero tem diversas ações praticadas para o desenvolvimento social em Porto Alegre. Entre elas, destacam-se a docência universitária na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2011, orientando alunos e alunas em todos os níveis universitários (graduação, mestrado e doutorado); organização de grupo de estudos público e gratuito a todos interessados em estudar processo civil, quer tenham vínculo formal ou não com a Ufrgs; docência universitária com destaque local, estadual, regional, nacional e internacional, conforme atestam as inúmeras conferências proferidas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e em vários países; publicação de vários livros, ensaios e traduções, no Brasil e no exterior, que servem para fomentar ideias e debates, o que acaba atraindo a atenção para o trabalho realizado a partir de Porto Alegre; e participação na elaboração do Código de Processo Civil de 2015 na Câmara dos Deputados, como um dos especialistas convidados para a redação e revisão do projeto legislativo.

