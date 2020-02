Rio Grande do Sul Deputados fazem entrega simbólica de R$ 148,9 milhões do orçamento do Legislativo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Secretários e deputados acompanharam a entrega simbólica feita por Lara ao governador Leite. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Na esteira das medidas de austeridade fiscal implantadas pelo Executivo, a Assembleia Legislativa deu exemplo de responsabilidade e de compromisso com o combate ao déficit orçamentário. Na manhã desta sexta-feira (31), foi entregue simbolicamente ao governador Eduardo Leite a quantia de R$ 148,9 milhões, que vieram do orçamento do Legislativo, economizados em 2019 pelos deputados.

“Além de ser um montante expressivo, especialmente em um momento de crise, é um exemplo de que o Poder Legislativo está comprometido em atender as demandas do povo gaúcho, com parcimônia, comprometimento, respeito e bom uso de recursos”, reconheceu o governador, que também agradeceu aos deputados o empenho e a dedicação neste ano legislativo.

Lara, que deixa a presidência da Assembleia na próxima semana, destacou que todos os órgãos com independência financeira precisam demonstrar solidariedade à crise enfrentada pelo Executivo. “Foi isso o que a Assembleia, no conjunto dos 55 deputados, fez neste ano”, disse.

O documento foi entregue ao governador pelo presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, que esteve no Palácio Piratini acompanhado dos deputados Neri, O Carteiro, Gaúcho da Geral, Vilmar Lourenço, Dirceu Franciscon e Aloísio Classmann. Por parte do Executivo, participaram os secretários Marco Aurelio Cardoso (Fazenda), Claudio Gastal (Governança e Gestão Estratégica) e Regina Becker (Trabalho e Assistência Social).

