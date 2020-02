Rio Grande do Sul Fepam divulga novo boletim com a situação das praias e balneários do RS

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Placas instaladas em praias informam condição de balneabilidade. Foto: Secom Placas instaladas em praias informam condição de balneabilidade. (Foto: Secom) Foto: Secom

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou nesta sexta-feira (31) o novo boletim com o resultado das análises da água realizadas nas praias e nos balneários do Estado. Dos 92 pontos analisados, oito estão impróprios para banho:

Osório – Lagoa do Peixoto

Pelotas – Balneário Valverde, no Pontal da Barra

Pelotas – Balneário Valverde, em frente ao restaurante Aki Pizza

Pelotas – Balneário Santo Antônio, em frente à rua Bagé

Pelotas – Balneário dos Prazeres, em frente à estátua de Iemanjá

Pelotas – Balneário Santo Antônio, em frente ao Hotel Praia Laranjal

Rio Grande – Praia do Cassino, em frente à rua Goiás

São Jerônimo – Praia do Encontro

Em Osório, a Lagoa do Peixoto está pela sexta semana consecutiva com o índice de cianobactérias acima do permitido.

A condição da Praia das Nereidas, em São Lourenço do Sul, que na semana passada constava como imprópria, passou para própria.

A situação da balneabilidade das praias e balneários do Estado pode ser conferida pelos veranistas pelo do site e web aplicativo. A divulgação dos resultados ocorre sempre nas sextas-feiras.

