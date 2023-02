Rio Grande do Sul Deputados gaúchos propõem comissão para acompanhar a estiagem no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A estiagem que continua assolando o Rio Grande do Sul gera efeitos persistentes no abastecimento de água e agricultura, entre outros setores econômicos Foto: Arquivo/Sema A estiagem que continua assolando o Rio Grande do Sul gera efeitos persistentes no abastecimento de água e agricultura, entre outros setores econômicos (Foto: Arquivo/Sema) Foto: Arquivo/Sema

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Assembleia Legislativa recebeu requerimento para a instalação de uma Comissão de Representação Externa, para acompanhar a situação da estiagem no Rio Grande do Sul, especialmente quanto às condições dos municípios que decretaram situação de emergência.

O pedido foi feito pela bancada do PT, por meio do deputado estadual Valdeci Oliveira. “A estiagem já atinge praticamente todo o estado e não há previsão de chuvas generalizadas para os próximos dias, o que, somado ao calor intenso, deve agravar a situação”, comentou Valdeci.

Caso aprovada pelo plenário, a comissão terá um prazo de 30 dias para finalizar seus trabalhos. Enquanto isso, continuam baixos e sem pretensão de alta os níveis dos principais rios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A estiagem que continua assolando o Rio Grande do Sul gera efeitos persistentes no abastecimento de água e agricultura, entre outros setores econômicos. Também não há trégua para as altas temperaturas. Enquanto isso, continua aumentando o número de municípios gaúchos com decretos ativos de situação de emergência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/deputados-gauchos-propoem-comissao-para-acompanhar-a-estiagem-no-rio-grande-do-sul/

Deputados gaúchos propõem comissão para acompanhar a estiagem no Rio Grande do Sul