Segundo o deputado, o novo decreto do premiê “fuzila um setor que já está em extrema dificuldade”. “Começamos uma greve de fome porque é a fome o que esse decreto vai provocar”, acrescentou.

A redução do horário de funcionamento de bares e restaurantes é a principal medida restritiva do novo decreto de Conte, que entrou em vigor nesta segunda e também fecha academias, piscinas, cinemas, teatros e casas de shows, além de obrigar que escolas de ensino médio tenham pelo menos 75% de aulas a distância.

O governo tomou essas providências para conter a segunda onda da pandemia na Itália, que vem registrando recordes consecutivos no número diário de novos casos, enquanto as mortes voltaram ao patamar do fim de maio.

Ministro

O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, fez um mea culpa a respeito do otimismo demonstrado pelo governo em relação à pandemia do novo coronavírus há algumas semanas.