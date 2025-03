Cláudio Humberto Deputados já têm R$ 24 milhões em ressarcimentos

Por Cláudio Humberto | 9 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ano legislativo ainda não começou oficialmente na Praça dos Três Poderes, mas não diminuiu o ritmo de despesas com o dinheiro do pagador de impostos. Na Câmara dos Deputados, já foram torrados mais de R$24,1 milhões em “ressarcimento de despesas” usando a Cota de Exercício da Atividade Parlamentar, o “cotão”. Eles apresentam nota de todas para ressarcimento de despesas que vão do pão de queijo na padaria a jantares caríssimos e aluguel de carros, aviões e até lanchas.

Tem muito mais

Cada deputado recebe verba de gabinete mensal de R$133 mil por mês, além de auxílio-moradia (ou imóvel funcional) e salário de R$46,4 mil.

Na nossa conta

São acrescidos até R$50 mil por mês de cotão a salários de deputados de Estados mais distantes de Brasília, como o Acre ou Roraima.

Campeã

A deputada Antônia Lúcia (Rep-AC) é quem mais levou ganha no cotão em 2025: R$114,4 mil, dos quais R$110 mil só em sua “divulgação”.

Prata

Geraldo Resende (PSDB-MS) é o segundo colocado entre os 513 deputados federais com os gastos do cotão: R$113,8 mil.

Dengue: governo Lula é negligente, diz senador

Para o senador e médico Dr. Hiran (PP-RR), o recorde de 6,5 milhões de casos e 6 mil mortes decorrentes da dengue no Brasil, no ano passado, é reflexo da desorganização no Ministério da Saúde que culmina com a troca de ministros, após a demissão de Nísia Trindade. Sem contar diz ele, “a falta de comprometimento do governo na reestruturação da Funasa, o que evidencia total negligência em relação ao problema”. Acha a Funasa essencial no combate a endemias em municípios menores.

Recorde em mortes

O deputado Osmar Terra (MDB-RS), que também é médico, ressalta que o governo Lula bateu recorde mundial de mortes por dengue em 2024.

Saída existe

Terra estranha tantas mortes mesmo com o governo de posse da vacina, a QDenga, eficaz para todos os quatro sorotipos da doença.

Dados novos

O Ministério da Saúde atualizou casos da dengue em 2025. Nas primeiras 9 semanas registrou queda de 69% em relação a 2024.

Senado sem futuro

Rodrigo Pacheco matou a Comissão Senado do Futuro, criada para discutir “grandes temas e o futuro”, a fim de criar a Comissão de Defesa da Democracia, para que ele possa dar palpites sobre variados temas.

Comida ainda mais cara

A maior agência de notícias do mundo Reuters destaca que o Brasil se prepara para enfrentar aumento ainda maior nos preços dos alimentos com o embate EUA x China e o Dólar valorizado em relação ao Real.

Mais deputados

A ordem do STF para a Câmara adequar vagas de parlamentares ao novo censo fez ganhar força a ideia de expandir o total de deputados de 513 para 527, já que a Constituição diz que a “representação já fixada” não pode ser reduzida. Presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB) apoia.

Covardia no racismo

É constrangedora a omissão covarde do governo e da CBF nos casos de racismo contra nossos jogadores nos países vizinhos. A CBF não tem a dignidade de cobrar da Conmebol ou deixar seus torneios, como deveria.

Explica, ministro

Damares Alves (Rep-DF) quer convocar o ministro Camilo Santana (Educação) para explicar doação suspeita de R$35 milhões do “Pé-de-Meia” a organismo internacional: “precisa vir logo ao Senado se explicar”.

Todo mundo vê

“[O governo Lula] acha que consegue esconder o elefante sob o tapete” denunciou Rogério Marinho (PL-RN) sobre Lula editar medida provisória para o governo obter acesso aos bilhões do Fundo Social do Pré-Sal.

Idos de março

Afastado do cargo por motivos de saúde desde 3 de janeiro, logo após a posse, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), prorrogou a licença médica por mais 15 dias, informa o boletim médico.

200 anos

Após os EUA, o México se tornou o segundo país a reconhecer a independência do Brasil, em 9 de março de 1825. Em julho daquele ano, a Argentina reconheceria a independência brasileira formalmente.

Pensando bem…

…“drástico” seria fazer um bom governo.

Poder sem Pudor

Tancredo e Fafá

Na campanha das diretas, em 1984, o governador mineiro Tancredo Neves comparecia aos comícios sempre acompanhado do chefe do gabinete militar, o coronel PM Paulo Duarte. Certa vez, em Fortaleza, à saída do palanque, o cuidadoso coronel meteu Tancredo dentro do carro e, ao perceber que, perto, a cantora Fafá de Belém tentava se livrar do assédio dos fãs, empurrou-a também para o interior do automóvel e mandou o motorista partir em disparada. Encontraria o carro adiante, estacionado. Tancredo e Fafá conversavam, às gargalhadas. Tancredo abriu o vidro: “Coronel, se o senhor não fosse da PM, eu lhe promovia a general!”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

2025-03-09