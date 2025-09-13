Sábado, 13 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Fora de casa, Inter é goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

A equipe de Roger Machado volta a campo no Grenal, no próximo domingo (21) às 17h30min no Estádio Beira-Rio.(Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, na noite desse domingo (13) em jogo disputado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Com o resultado, o Colorado está na 10ª colocação com 27 pontos. A equipe de Roger Machado volta a campo no Grenal, no próximo domingo (21) às 17h30min no Estádio Beira-Rio.

O jogo

O Inter foi dominado pelo Palmeiras durante o primeiro tempo do confronto. Durante os 45 minutos iniciais o colorado sofreu quatro gols e saiu de campo para o intervalo sem balançar as redes do adversário. O Palmeiras conseguiu balançar as redes logo aos três minutos de jogo. O ponta Felipe Anderson achou um belo passe para o atacante Vitor Roque, que, na saída do goleiro Sergio Rochet, bateu cruzado para abrir o placar.

Logo depois, o atacante Flaco López recebeu um lindo lançamento, dominou e tentou encobrir o arqueiro adversário, mas o zagueiro Vitão afastou o perigo. A pressão do Verdão seguiu intensa e, aos 15 minutos, o lateral Khellven apareceu na área para obrigar Rochet a fazer uma boa defesa.

Aos 18, Flaco acelerou, invadiu a área do Internacional e chutou rente à trave do clube gaúcho. Na sequência, o próprio argentino arrancou em velocidade e deu lindo passe de cavadinha para o ponta Facundo Torres, que rolou para Vitor Roque ampliar.

Não demorou muito para o Palmeiras marcar o seu terceiro gol no Allianz Parque. Felipe Anderson arriscou de longa distância e Rochet soltou a bola nos pés do meio-campista Lucas Evangelista, que anotou 3 a 0 no placar.

Antes do intervalo, mais um tento de Vitor Roque transformou o jogo em goleada. Após cruzamento na área, o zagueiro Gustavo Gómez ajeitou de cabeça para o centroavante completar na segunda trave e fazer 4 a 0.

No segundo tempo, o Colorado conseguiu diminuir com o colombiano Johan Carbonero, aos 27 minutos. Depois de bola dividida, o atacante invadiu a área dos donos da casa e bateu forte para descontar.

Ficha técnica

– Palmeiras : Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Facundo Torres e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López (Raphael Veiga) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: João Martins.

– Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Vitinho (Alan Benítez) e Carbonero; Ricardo Mathias (Raykkonen). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR) foi auxiliado por  Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

