Inter Em sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, Inter perde de 1 a 0 para o Athletico Paranaense

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Com o resultado, o Colorado permaneceu com 6 pontos e passou a ocupar a sexta posição da tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro de 2024. Em partida válida pela terceira rodada e disputada na tarde desse domingo (21) em Curitiba (PR), o Colorado perdeu de 1 a 0 para o Athletico Paranaense e permaneceu com 6 pontos, na sexta posição da tabela. Agora, o Inter volta suas atenções para o duelo contra o Delfín-EQU, na próxima quinta-feira (25), às 23h, em Manta, pela Copa Sul-Americana.

Já pelo Brasileirão, o Inter volta a campo no próximo domingo (28) para enfrentar o Atlético-GO, às 20h, no Estádio Beira-Rio.

O jogo

O Inter pecou na pontaria durante os 90 minutos. Apesar de jogar fora de casa, o Colorado dominou as ações ofensivas, mas pouco assustou a meta defendida por Bento. Aos 11 minutos, Bruno Henrique cruzou da esquerda e o colombiano Borré desviou de cabeça com perigo. Cinco minutos mais tarde, Wesley recebeu de Borré e chutou forte por cima do gol.

Aos 36, Wesley invadiu a área pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e bateu na rede pelo lado de fora. Na sequência, a chegada paranaense mais perigosa da primeira etapa. Cuello, de primeira, recebeu cruzamento rasteiro na área e bateu forte, assustando Rochet.

No segundo tempo, o Inter seguiu em cima do adversário tentando o primeiro gol. Logo aos 6 minutos, Gustavo Prado recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu rasteiro tirando tinta do poste de Bento. No lance seguinte, Bruno Henrique deixa com Mauricio, que abre o jogo pra Wesley que, da entrada da área domina e chuta forte por cima do gol.

Aos 13, após cruzamento na área, Christian completou de cabeça e obrigou Rochet a fazer grande defesa. Borré perdeu uma oportunidade incrível na sequência. O colombiano recebeu passe de Gustavo Prado e chutou em cima de Bento. Na sequência, com gol aberto, ele bateu e Thiago Heleno, em cima da linha, afastou o que seria o gol Colorado.

O gol perdido por Borré faria muita falta ao Inter. Aos 25, em jogada individual, o uruguaio Canobbio bateu de canhota, no ângulo de Rochet e abriu o marcador na Ligga Arena.

Após o gol, o Inter partiu para tentar o empate e teve sua maior oportunidade já nos acréscimos, quando Borré cabeceou e acertou a trave. No lance anterior, Vitão, também de cabeça, havia acertado a rede pelo lado de fora em outro lance de enorme perigo.

Ficha técnica

– Athletico-PR (1): Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Julimar (Zapelli)(Felipinho), Canobbio e Cuello (Christian); Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca.

– Internacional (0): Sergio Rochet; Hugo Mallo (Bruno Gomes), Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique (Bustos) e Mauricio (Lucca); Wesley, Borré e Wanderson (Gustavo Prado). Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa) e Celso Luiz da Silva. Quarto Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva. VAR: Marcio Henrique de Gois.

