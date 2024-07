Inter Na Argentina, Inter perde de 1 a 0 para o Rosario Central pela Copa Sul-Americana

16 de julho de 2024

Disputado no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, o jogo foi válido pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana. (Foto: Rosario Central/X)

Em duelo de ida válido pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Rosario Central-ARG na noite dessa terça-feira (16). A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o próximo dia 23 (terça-feira), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Antes, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado vai enfrentar o Botafogo neste sábado (20), às 18h30min, no Estádio Nilton Santos.

Com o resultado dessa terça no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario (Argentina), o clube gaúcho precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir uma vaga nas oitavas de final. Em caso de uma vitória por um gol a mais, a classificação será decidida nos pênaltis. Já o Rosario precisa apenas de um empate na segunda partida para avançar de fase.

Quem avançar do confronto entre Inter e Rosario Central-ARG já sabe que enfrentará o Fortaleza na próxima etapa. Os cearenses serão mandantes no jogo de volta, enquanto a partida de ida ocorrerá na casa do time oriundo dos playoffs.

O Inter havia encerrado a fase de grupos da Sul-Americana de 2024 na segunda colocação da chave C. Em seis jogos, a campanha colorada registrou dois empates – ambos sem gols, contra Belgrano-ARG e Real Tomayapo-BOL – , três vitórias (por 2 a 1 e 1 a 0, em cima do Delfín-EQU, e de 2 a 0 sobre o Real Tomayapo-BOL) e uma derrota.

O jogo

Apesar da necessidade de vencer fora de casa para se reabilitar na temporada e voltar a vencer após seis jogos, o Inter não conseguiu impor seu estilo de jogo e criou muito pouco durante os 45 minutos iniciais. No entanto, o primeiro tempo foi equilibrado.

O grupo colorado ficou espaçado em campo, o que dificultou a troca de passes e triangulações entre os jogadores. A única boa oportunidade aconteceu aos 21 minutos, quando Bruno Henrique recebeu de Alan Patrick na entrada da área e carimbou o travessão com um belo chute.

Já o panorama da segunda etapa foi diferente. Precisando do triunfo para garantir a vantagem no confronto de volta, o time argentino voltou mais ligado e abriu o placar em uma falha do sistema defensivo do Inter. Rômulo errou a dividida e deixou Jaminton Campaz, ex-Grêmio, livre para inaugurar o marcador: 1 a 0 para o Rosario Central.

Atrás no placar, o Colorado não foi incisivo a ponto de buscar o empate. A equipe sentiu a falta de Alan Patrick, o camisa 10 responsável por arquitetar o jogo e construir as jogadas, que pouco apareceu em campo e foi ofuscado pela marcação do meio-campo adversário.

Ficha técnica

– Rosario Central: Broun; Coronel (Damián Martínez), Mallo, Quintana e Sandez; Ibarra (Ortiz), Martínez, Lovera (Jonatan Gómez) e Campaz (Alan Rodríguez); Copetti e Marco Rubén (Módica). Técnico: Miguel Angel Russo.

– Inter: Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique; Alan Patrick, Wesley (Gustavo Prado) e Alario (Lucca). Técnico: Pablo Fernandez.

– Arbitragem: Cristian Garay (CHI). Auxiliares: Miguel Rocha e Juan Serrano (CHI). VAR: Fernando Vejar (CHI).

