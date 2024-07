Inter Em coletiva, Roger Machado abre o jogo sobre proposta do Inter

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Eu sou o treinador do Juventude, estou muito feliz aqui", disse Roger nesta terça. Foto: Fernando Alves/ECJ "Eu sou o treinador do Juventude, estou muito feliz aqui", disse Roger nesta terça. (Foto: Fernando Alves/ECJ) Foto: Fernando Alves/ECJ

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Treinador do Juventude, Roger Machado se manifestou nesta terça-feira (16) sobre uma proposta do Inter. O Colorado está em busca de um técnico desde a demissão do argentino Eduardo Coudet, na última quarta-feira (10).

Roger está no Juventude desde o início deste ano, com contrato até o fim de 2024. O técnico admitiu o contato, mas afirmou que espera uma “valorização” do clube para definir o futuro.

“Houve um contato, que o clube foi comunicado do processo antes de se abrir, dar um outro passo. Depois disso, evoluiu, parou, e, neste momento, eu sou o treinador do Juventude, estou muito feliz aqui”, iniciou, em entrevista coletiva.

“Não houve acerto até este momento, eu sei que o clube está buscando fazer um esforço para valorizar a minha permanência, e isso, sem dúvida nenhuma, vai, certamente, no momento de se ter que tomar a decisão, pesar muito. Porque a sequência do trabalho, o ambiente, os atletas que ficam nesse estado de ansiedade, isso também faz o profissional também reflita com relação a decisões a tomar”, completou.

A declaração de Roger foi dada após o empate do Juventude em 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta terça, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até a definição de novo técnico, Pablo Fernandez é o interino do Colorado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-coletiva-roger-machado-abre-o-jogo-sobre-proposta-do-inter/

Em coletiva, Roger Machado abre o jogo sobre proposta do Inter

2024-07-17