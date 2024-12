Inter Inter perde para o Flamengo por 3 a 2 e está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

O Colorado caiu para a 4ª posição na tabela e não tem mais chances de título da competição. Foto: Reprodução O Colorado caiu para a 4ª posição na tabela e não tem mais chances de título da competição. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Jogando no Maracanã na tarde deste domingo (1º), o Inter foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2 em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado caiu para a 4ª posição na tabela e não tem mais chances de título da competição. A equipe comandada por Roger Machado agora tem 65 pontos somados. O próximo desafio será na quarta-feira (4), contra o Botafogo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Primeiro tempo

A partida teve dois tempos distintos. Os donos da casa abriram 3 a 0 na etapa inicial, com gols de Léo Ortiz e Michael (duas vezes). Na etapa final, o Colorado foi atrás e diminuiu para 3 a 2, com Wesley e Valencia. Agora, tanto Flamengo quanto Inter não tem mais pretensões no campeonato, já que estão garantidos na fase de grupos da Libertadores de 2025 e ambas as equipes não têm chances matemáticas de título.

Diante de sua torcida, o Flamengo começou o jogo não querendo dar qualquer chance ao Inter de seguir na disputa pelo título. A etapa inicial terminou com um folgado placar de 3 a 0 para os donos da casa.

O zagueiro Léo Ortiz abriu o placar aos 29 minutos, desviando de cabeça escanteio cobrado por De La Cruz. Aos 36, Michael foi oportunista para ampliar, após blitz rubro-negra na área Colorada. Gerson deu passe de três dedos na área e Plata cabeceou na trave. No rebote, Alex Sandro evitou a saída e jogou para o meio. Michael apareceu bem para completar ao fundo do gol. Cinco minutos depois, o próprio Michael encheu o pé para fazer o terceiro, aproveitando bela arrancada do lateral Wesley.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi do Flamengo, o segundo começou com o Inter tentando uma recuperação histórica em pleno Maracanã. Aos 21 minutos, o Colorado já havia diminuído o placar para 3 a 2. Primeiro, Wesley, que faz ótima temporada, acertou um bonito chute colocado de fora da área, aos dez minutos de etapa final. Ele cortou De La Cruz e fuzilou a meta de Rossi.

Depois, Enner Valencia, que tinha dado assistência para o primeiro gol do Inter, subiu mais que a zaga do Flamengo para desviar de cabeça e diminuir a desvantagem. O Colorado seguiu pressionando. Aos 32, Valencia recebeu em contra-ataque, tirou a marcação e finalizou. Mas Rossi fez a defesa segura. Oito minutos mais tarde, quase o empate. Aos 40, o volante Bruno Henrique aproveitou a sobra do escanteio e finalizou da pequena área, mas Rossi abafou e salvou.

Ficha técnica

— Inter: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Tabata (Gabriel Carvalho), Thiago Maia (Rômulo) e Wesley (Wanderson); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado.

— Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz (Alcaraz) e Gerson; Michael, Bruno Henrique (Gabigol) e Plata (Varela). Técnico: Filipe Luís.

— Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), Guilherme Dias Camilo (MG), Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

