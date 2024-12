Grêmio Grêmio vence o São Paulo por 2 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento no Brasileirão

A equipe comandada por Renato Portaluppi agora tem 44 pontos somados e abriu 6 pontos para o Z-4.

Jogando na Arena, em Porto Alegre, na tarde deste domingo (1º), o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor gaúcho subiu para a 10ª posição na tabela. A equipe comandada por Renato Portaluppi agora tem 44 pontos somados e abriu 6 pontos para o Z-4. O próximo desafio gremista será nesta quarta-feira (4), contra o Vitória, em Salvador (BA).

O jogo

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Grêmio na capital gaúcha. O Tricolor se impôs diante de 39 mil torcedores como há muito tempo não fazia e antes do intervalo anotou dois gols. O Grêmio se aproveitou do lateral-direito Rafinha estar improvisado na ala esquerda para criar as melhores oportunidades.

Aravena teve três grandes chances de abrir o marcador mas finalizou mal tirando a paciência de Renato na beira do gramado. Apesar do ímpeto ofensivo, o placar foi aberto apenas aos 36 minutos. Em jogada bem trabalhada, Soteldo tocou para João Pedro, que deu assistência para Cristaldo dentro da área fazer 1 a 0.

O São Paulo foi pouco efetivo e só assustou com Alan Franco, que cabeceou por cima, e Luciano, que finalizou sem perigo. Nos acréscimos, Villasanti correu até a linha de fundo, cruzou rasteiro na área, Braithwaite tocou na bola, que acabou resvalando em Ruan, ex-Grêmio antes de morrer no fundo das redes, levando o zagueiro são-paulino a marcar contra. Luciano tentou diminuir o prejuízo nos acréscimos, mas, de frente para Marchesín, chutou para fora.

Na volta do intervalo, o São Paulo voltou com outra postura, controlando a posse de bola e ditando o ritmo da partida. Aos 18 do segundo tempo, o São Paulo descontou em golaço de Luiz Gustavo. Depois de escanteio, a zaga afastou na primeira trave e a bola sobrou na entrada da área para o volante acertar um chutaço de primeira, de direita e diminuir o prejuízo em Porto Alegre.

Praticamente no lance seguinte, os jogadores são-paulinos reclamaram de pênalti no próprio Luiz Gustavo, que foi puxado pela camisa dentro da área. A arbitragem, porém, mandou o jogo seguir. Aos 28, Wellington Rato recebeu passe no lado direito da defesa gremista e chutou na rede pelo lado de fora.

Quatro minutos mais tarde, enfim o Grêmio chegou com perigo pela primeira vez na segunda etapa. Pepê tocou para Soteldo que finalizou. A bola desviou na marcação, mas Rafael caiu bem no cantinho para jogar pela linha de fundo. Na sequência, o escanteio cobrado na área ficou à meia altura para Braithwaite finalizar em um meio voleio, mas a bola subiu demais e foi por cima.

Ficha técnica

— Grêmio: Marchesín; João Pedro (Igor), Pedro Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Soteldo (Pavon), Aravena (Edenílson) e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

— São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla); Luciano, Lucas e Ferreirinha (Wellington Rato); André Silva (William Gomes). Técnico: Luis Zubeldía.

— Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE), Luanderson Lima dos Santos (BA) e Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

