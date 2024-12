Porto Alegre Porto Alegre retoma vacinação contra covid em oito postos de saúde

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Secretaria Municipal da Saúde recebeu lote emergencial do imunizante. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Em um cenário ainda afetado pela escassez de doses, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre volta a disponibilizar nesta segunda-feira (2) a vacinação contra covid. A retomada foi possível após o repasse emergencial de um lote com 1,3 mil unidades do imunizante Moderna pelo governo gaúcho, que recebeu novo lote do Ministério da Saúde.

A aplicação é realizada nas estabelecimentos Modelo, Primeiro de Maio, Álvaro Difini, Tristeza, São Carlos, Morro Santana, Ramos e IAPI. Os endereços e contatos via whatsapp de cada um são informados no site prefeitura.poa.br/sms.

O fármaco utilizado é monovalente, produzido nos Estados Unidos e autorizado a partir dos 6 meses de vida. Pela logística atual, qualquer criança na faixa entre essa idade e os 5 anos incompletos está apta à receber a vacina – o número de doses e respectivo intervalo varia de acordo com o esquema vacinal de cada criança.

Já a partir dos 5 anos a imunização se concentra sobre grupos prioritários: crianças, adolescentes e adultos com baixa imunidade, indivíduos com deficiência ou comorbidade (doença crônica de ordem cardíaca, respiratória ou neurológica, por exemplo), gestantes e puérperas (mães no período de 45 dias após o parto), idosos (60 anos em diante) e trabalhadores da área da saúde.

Unidades móveis de saúde

Ao longo desta semana, unidades móveis da rede municipal de saúde estarão em nova bairros. No cronograma estão Lomba do Pinheiro, Partenon, Humaitá, Anchieta, Arquipélago, Sarandi, Lami, Navegantes e Belém Velho.

Os serviços incluem vacinação contra diversas doenças, consultas médicas e de enfermagem, aplicação de medicação injetável, curativos e retirada de pontos. Completam a lista consultas pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, atualização de receitas e encaminhamento a especialidades.

– Segunda-feira (9h às 16h): Quinta do Portal – rua Jaime Lino dos Santos Filho nº 604 (bairro Lomba do Pinheiro).

– Segunda-feira (13h às 16h): Ilha das Flores – rua do Pescador nº 1.170 (bairro Arquipélago).

–Terça-feira (9h ao meio-dia e 13h às 16h): Vila Minuano – rua Rocco Aloise nº 675 (bairro Sarandi).

–Quarta-feira (9h ao meio-dia e 13h às 16h): Aldeia Polidoro – estrada São Caetano nº 2.004, parada 38 (bairro Lami).

–Quinta-feira (9h ao meio-dia e 13h às 16h): Beco X (manhã) e Cobal (tarde) – ambas com entrada pela rua Voluntários da Pátria (bairro Navegantes).

–Sexta-feira (9h ao meio-dia e 13h às 16h): Primeiro de Maio – avenida Professor Oscar Pereira nº 7.381, no estacionamento do Unisuper (bairro Belém Velho).

(Marcello Campos)

