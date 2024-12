Rio Grande do Sul Consulta popular define nesta semana prioridades do RS para 2025

1 de dezembro de 2024

Votação é realizada pela internet ou whatsapp até sexta-feira. (Foto: Freepik)

A partir das 7h desta segunda-feira (2), qualquer eleitor registrado no Rio Grande do Sul pode ajudar na definição das prioridades do governo estadual no orçamento do ano que vem. É a Consulta Popular, com votação aberta até as 23h50min da próxima sexta (6) por meio da internet ou whatsapp.

Basta acessar consultapopular.rs.gov.br ou enviar mensagem ao aplicativo pelo número (51) 3210-3260. No site, deve ser informado o título de eleitor e então escolher a ação que deseja ver implementada. Em seguida, o cidadão será encaminhado a uma cédula virtual que contém entre duas e seis iniciativas, definidas a partir do Caderno de Demandas Elegíveis pelas Assembleias Ampliadas, realizadas em novembro.

Histórico

Instituído em 1998, o processo consiste em um mecanismo participativo que colabora para a definição de prioridades do Orçamento Estadual. Em 2024, foram recebidas 1.120 sugestões de projetos pela população, número 31% acima do registrado no ano anterior.

Somente neste ano o governo gaúcho destinou R$ 60 milhões à consulta, distribuídos entre as 28 áreas dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). A iniciativa é realizada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e , nesta edição, tem como tema a reconstrução após as enchentes de maio.

“Mais uma vez, tivemos uma participação expressiva da população na etapa de envio de propostas, o que demonstra que os cidadãos confiam na Consulta como uma forte ferramenta para a efetivação de demandas regionais”, ressalta a titular da SPGG, Danielle Calazans. “Na etapa de votação, esperamos o mesmo engajamento.”

(Marcello Campos)

Consulta popular define nesta semana prioridades do RS para 2025

2024-12-01