Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Tricolor perdeu a invencibilidade e teve sua defesa vazada pela primeira vez na temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio perdeu sua invencibilidade no Campeonato Gaúcho ao ser derrotado pelo Juventude por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Essa foi a primeira vez que a defesa do Tricolor, comandado por Gustavo Quinteros, foi vazada na temporada. Mesmo com o revés, o time da Capital continua líder do Grupo A, com 10 pontos. Neste sábado (8), o desafio será contra o Inter, na Arena, às 21h.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Batalla abriu o placar, e aos 37, Jean Carlos ampliou.

Jogo

A partida começou aberta, com ambos os times buscando o ataque e criando boas chances para inaugurar o marcador. Aos 14 minutos, o Juventude até balançou as redes com Petterson, que recebeu dentro da área, girou e finalizou, mas o gol foi anulado por impedimento.

Pouco depois, o Grêmio desperdiçou duas grandes oportunidades no mesmo lance. Arezo recebeu na área e finalizou forte, mas em cima do goleiro. No rebote, Monsalve, de frente para o gol, mandou a bola para fora.

A equipe da casa se mostrou sólida na marcação, dificultando a criação de jogadas ofensivas do Tricolor. Com isso, o ritmo acelerado do início foi diminuindo. Mesmo assim, as duas equipes seguiram tentando, mas o jogo se tornou mais equilibrado, com menos lances de perigo.

Com as alterações no intervalo, o Grêmio voltou mais agressivo. No primeiro minuto, Pavón levou perigo ao gol de Gustavo, ao receber passe de Edenilson e disparar um chute cruzado e forte, mas para fora. O Juventude, no entanto, não se abalou e logo retomou o controle da partida.

As mudanças também fizeram efeito para o time da casa. Aos 27 minutos, o Juventude teve uma ótima oportunidade de marcar. Batalla fez um passe preciso para Erick Farias, que finalizou cruzado, mas a bola foi para fora.

Aos 31, o Juventude finalmente conseguiu abrir o placar com uma jogada bem trabalhada. Jean Carlos fez um toque de letra para Ênio, que passou para Jadson, que então encontrou Erick. Ele finalizou, mas Volpi fez uma defesa espetacular. No entanto, Batalla aproveitou o rebote e disparou forte para marcar o gol.

O time da casa, cada vez mais dominante, ampliou a vantagem aos 36 minutos com um golaço de Jean Carlos. Ele cobrou uma falta de longa distância, surpreendendo o goleiro e colocando a bola no fundo das redes. O Grêmio ainda tentou reagir com Arezo, que finalizou com perigo, mas a bola passou perto do gol, sem alterar o placar.

Ficha técnica

— Juventude: Gustavo, Ewerthon (Reginaldo), Abner (Kawan), Wilker Ángel (Marcos Paulo), Felipinho, Giraldo, Jadson, Luis Mandaca (Batalla), Ênio, Erick e Petterson (Jean Carlos). Técnico: Fábio Matias.

— Grêmio: Tiago Volpi, João Lucas, Rodrigo Ely (Jemerson), Gustavo Martins, Viery, Cuéllar (Villasanti), Dodi (Aravena), Edenílson, Monsalve (Cristaldo), André (Pavón) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

— Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins. VAR (árbitro de vídeo): Daniel Nobre Bins.

